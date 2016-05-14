Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FIFA'nın 210.Üyesi Kosova!
FIFA'nın Meksiko'daki Centro Banamex'te düzenlenen kongresinde Kosova'nın üyeliği masaya yatırıldı. Oylama yapıldıktan sonra, oy çokluğu ile Kosova FIFA'nın 210. tam üyesi oldu.
14 Mayıs 2016 Cumartesi 10:23
Meksiko'daki Centro Banamex'te düzenlenen 66. FIFA Kongresi'nde, Kosova Futbol Federasyonunun, FIFA'ya tam üyeliği oylamaya sunuldu.
FIFA İcra Kurulu üyesi ve UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in oylama öncesinde açılış konuşmasını yaptığı kongrede, Kosova Futbol Federasyonu 141'e karşı 23 oyla FIFA'ya tam üye seçildi.
210'UNCU ÜYE OLDU
FIFA'nın 210'uncu üyesi konumuna gelen Kosova Futbol Federasyonu, 3 Mayıs'ta UEFA tarafından üyeliğe alınmıştı.
ELEMELERE KATILACAK
UEFA'nın kararıyla kulüp ve milli takımlar düzeyinde uluslararası resmi karşılaşmalara çıkma hakkı elde eden Kosova, FIFA üyeliğini alarak 2018 Dünya Kupası Elemeleri'ne katılma hakkına da sahip oldu.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:FIFAFifa üyeKosovaFifanın üyeleri
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.