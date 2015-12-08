FIFA Kokartlı Hakemlerimizden Ali Palabıyık'a U19 UEFA Ligi Maçı

Çarşamba günü oynanacak olan Valencia vs Olympique Lyon U19 takımlarının arasında geçecek olan UEFA Gençlik Ligi H Grubundaki maça tecrübeli hakemlerimizden Ali Palabıyık görevlendirildi
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İspanya’nın Valencia ile Fransa’nın Olympique Lyon U19 takımları arasında 9 Aralık 2015 Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Gençlik Ligi H Grubu maçını yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İspanya'nın Valencia ile Fransa'nın Olympique Lyon U19 takımları arasında 9 Aralık 2015 Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Gençlik Ligi H Grubu maçını yönetecek.
İspanya'nın Valencia kentindeki Antonio Puchades Stadyumu'nda TSİ 15.00'te başlayacak maçın yardımcı hakemleri ise Fevzi Demirhan ile Serkan Çimen olacak. - İSTANBUL