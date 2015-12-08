Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FIFA Kokartlı Hakemlerimizden Ali Palabıyık'a U19 UEFA Ligi Maçı

Çarşamba günü oynanacak olan Valencia vs Olympique Lyon U19 takımlarının arasında geçecek olan UEFA Gençlik Ligi H Grubundaki maça tecrübeli hakemlerimizden Ali Palabıyık görevlendirildi

FIFA Kokartlı Hakemlerimizden Ali Palabıyık'a U19 UEFA Ligi Maçı
 Çarşamba günü oynanacak olan Valencia vs Olympique Lyon U19 takımlarının arasında geçecek olan UEFA Gençlik Ligi H Grubundaki maça tecrübeli hakemlerimizden Ali Palabıyık görevlendirildi
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İspanya’nın Valencia ile Fransa’nın Olympique Lyon U19 takımları arasında 9 Aralık 2015 Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Gençlik Ligi H Grubu maçını yönetecek.


 
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İspanya'nın Valencia ile Fransa'nın Olympique Lyon U19 takımları arasında 9 Aralık 2015 Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Gençlik Ligi H Grubu maçını yönetecek.

İspanya'nın Valencia kentindeki Antonio Puchades Stadyumu'nda TSİ 15.00'te başlayacak maçın yardımcı hakemleri ise Fevzi Demirhan ile Serkan Çimen olacak. - İSTANBUL
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FIFAUEFAAli Palabıyık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.