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FIFA dünya sıralamasında Milli Takımımızın yeri belli oldu

FIFA dünya sıralamasında Milli takımımız önceki yerinde olduğu gibi kaldı, 21. sırada yer alan ekibimiz yeniden 21. basamakta kaldı

FIFA dünya sıralamasında Milli Takımımızın yeri belli oldu

 FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre, 2015'in kasım ayında tarihinde ilk kez klasmanda adını zirveye yazdıran Belçika, yerini korudu. İlk 10'da, önceki aya göre değişimin yaşanmadığı sıralamada Belçika'yı, Arjantin ve İspanya takip etti.

2015'in aralık ayında açıklanan sıralamada, son 12 ayda topladığı 329 puanla "Yılın En İyi Çıkış Yapan Takımı" seçilen Türkiye, 21. sıradaki yerini korudu.

Ay-yıldızlıların, 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) D Grubu'nda karşılaşacağı İspanya 3'üncü, Hırvatistan 18'inci ve Çek Cumhuriyeti 26'ncı basamakta yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Şubat'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takımlar Puan Değişim
1 Belçika 1494 0
2 Arjantin 1455 0
3 İspanya 1370 0
4 Almanya 1347 0
5 Şili 1269 0
6 Brezilya 1251 0
7 Portekiz 1219 0
8 Kolombiya 1211 0
9 İngiltere 1106 0
10 Avusturya 1091 0
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TürkiyeEuro 2016Türk Milli Takımı
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