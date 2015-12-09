FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası başlıyor

Altı futbol konfederasyonuna bağlı şampiyonlar liglerinin kazananları ile ev sahibi Japonya'dan bir ekibin katılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası, yarın çeyrek final play-off maçıyla başlayacak.



Turnuvanın play-off turunda, ev sahipliği kontenjanından Japonya ligi şampiyonu Sanfrecce Hiroshima ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) temsilcisi Auckland City, yarın Yokohama Stadı'nda TSİ 12.45'te çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.



Play-off mücadelesinden galip ayrılan taraf, 13 Aralık'ta çeyrek finalde Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) şampiyonu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden TP Mazembe ile oynayacak.



Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) şampiyonu Meksika temsilcisi Club America ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) şampiyonu Çin ekibi Guangzhou Evergrande, 13 Aralık'taki diğer çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona ise yarı final maçıyla turnuvaya dahil olacak. İspanyol temsilci, Club America ve Guangzhou Evergrande arasındaki çeyrek final maçının galibiyle 17 Aralık'ta karşılaşacak.



Şampiyonaya yarı finalden katılan Libertadores Kupası şampiyonu Arjantin'den River Plate, TP Mazembe ile play-off'tan gelecek takım arasında oynanacak müsabakanın galibi karşısında aynı tarihte finale kalma mücadelesi verecek.



FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 20 Aralık'ta Yokohama Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.



Yeni formatıyla 2005'ten beri oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı son olarak geçen yıl Real Madrid kazanmış, Barcelona ise iki kezle (2009, 2011) turnuvada en çok şampiyonluk elde eden takım olmuştu.

