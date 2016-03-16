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FIFA'dan Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber

Bayern Leverkusen'in basın sözcüsü Dirk Mesch, Hakan Çalhanoğlu hakkında çıkan transfer soruşturması iddialarını doğruladı.

FIFA'dan Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber

 FIFA, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında transfer soruşturması başlattı.

Alman basınında yer alan haberde, FIFA'nın akan Çalhanoğlu hakkında transfer soruşturması başlattığı belirtilirken; Bayer Leverkusen Basın Sözcüsü Dirk Mesch olayı doğruladı.

Mesch; soruşturmanın, Hakan'ın 2012 yılında Karlsruhe'den Hamburg'a transfer olmadan önce imzaladığı profesyonel sözleşmedeki usulsüzlükler nedeniyle sürdüğünü söyledi.

FIFA'nın soruşturmasının tamamlanmasının ardından, Hakan'a hemen uygulanmaya başlanacak ve 1 ayı geçecek ceza gelebileceği belirtildi.

-Trabzonspor şikayet etmişti-

Öte yandan Karlsruhe'deki çıkışı sonrası Trabzonspor o tarihlerde 17 yaşında olan Hakan'ın ailesi ile ön protokol yapmış; menajerine 100 bin, futbolcuya da 100 bin Euro ödeyip, sözleşmeye "Anlaşmayı bozan taraf 1 milyon Euro öder" maddesi koydurmuştu.

Hakan Çalhanoğlu'nun Karlsruhe ile Aralık ayında profesyonel sözleşme imzalaması sonrası bordo mavililer, ön protokole uyulmadığı için FIFA'ya şikayette bulunmuştu.

Yönetim, oyuncu ve kulübüne açtığı 1 milyon Euro'luk tazminat davasının yanında Çalhanoğlu'nun 6 ay futboldan men edilmesi için de mahkemeye başvurmuştu.

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FutbolHakan ÇalhanoğluLeverkusenAlmanya Ligi
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