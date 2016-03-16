FIFA'dan Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber

FIFA, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında transfer soruşturması başlattı.



Alman basınında yer alan haberde, FIFA'nın akan Çalhanoğlu hakkında transfer soruşturması başlattığı belirtilirken; Bayer Leverkusen Basın Sözcüsü Dirk Mesch olayı doğruladı.



Mesch; soruşturmanın, Hakan'ın 2012 yılında Karlsruhe'den Hamburg'a transfer olmadan önce imzaladığı profesyonel sözleşmedeki usulsüzlükler nedeniyle sürdüğünü söyledi.



FIFA'nın soruşturmasının tamamlanmasının ardından, Hakan'a hemen uygulanmaya başlanacak ve 1 ayı geçecek ceza gelebileceği belirtildi.



-Trabzonspor şikayet etmişti-



Öte yandan Karlsruhe'deki çıkışı sonrası Trabzonspor o tarihlerde 17 yaşında olan Hakan'ın ailesi ile ön protokol yapmış; menajerine 100 bin, futbolcuya da 100 bin Euro ödeyip, sözleşmeye "Anlaşmayı bozan taraf 1 milyon Euro öder" maddesi koydurmuştu.



Hakan Çalhanoğlu'nun Karlsruhe ile Aralık ayında profesyonel sözleşme imzalaması sonrası bordo mavililer, ön protokole uyulmadığı için FIFA'ya şikayette bulunmuştu.



Yönetim, oyuncu ve kulübüne açtığı 1 milyon Euro'luk tazminat davasının yanında Çalhanoğlu'nun 6 ay futboldan men edilmesi için de mahkemeye başvurmuştu.

