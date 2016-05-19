FİFA Başkanından Beşiktaş’a Özel Tebrik

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e gönderdiği bir mektupla Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı bildirildi.

Açıklamada, gösterilen büyük çabayla erişilen şampiyonluktan dolayı futbolcuları, teknik direktörü, teknik ve sağlık ekipleri ile taraftarları tebrik eden Infantino'nun, TFF ve Beşiktaş'a da futbolun olumlu mesajının yayılmasına yaptıkları katkı nedeniyle teşekkür ettiği vurgulandı.