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FİFA Başkanından Beşiktaş’a Özel Tebrik

FİFA Başkanı Infantino tarafından bu yıl şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’a özel bir tebrik mesajı geldi.

FİFA Başkanından Beşiktaş’a Özel Tebrik
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e gönderdiği bir mektupla Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı bildirildi.

Açıklamada, gösterilen büyük çabayla erişilen şampiyonluktan dolayı futbolcuları, teknik direktörü, teknik ve sağlık ekipleri ile taraftarları tebrik eden Infantino'nun, TFF ve Beşiktaş'a da futbolun olumlu mesajının yayılmasına yaptıkları katkı nedeniyle teşekkür ettiği vurgulandı.
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