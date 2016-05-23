FİBA’dan Gelen Yasaklar Hep Bize(!) Fenerbahçe ve Galatasaray’a

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği FIBA, üçü erkekler ikisi de kadınlar olmak üzere 5 Türk kulübüne, ödenmeyen oyuncu alacakları yüzünden 'transfer yasağı' getirdi.



Alacaklarını tahsil edemeyen oyuncuların, menajerleri ve avukatları vasıtasıyla yaptıkları başvuruları değerlendiren FIBA, Spor Toto Basketbol Ligi'nde yer alan Galatasaray Odeabank, Trabzonspor Medical Park ve ligden düşen Torku Konyaspor erkek takımları ile Fenerbahçe ve Galatasaray kadın takımlarına transfer yasağı koydu.



Bu sezon için transfer dönemi kapandığından önümüzdeki sezonu kapsayacak olan transfer yasağı, gecikmiş oyuncu alacaklarına dair mahkeme masrafları ve yasal faiz tutarları ile ilgili ödemeler yapıldığı taktirde kaldırılacak.



Bilindiği üzere, erkeklerde Eurocup'ı kazanan Galatasaray Odebank'ta, Stephane Lasme başta olmak üzere bazı oyuncuların sezon içinde gecikmiş alacakları nedeniyle sarı kırmızılı kulübe ihtar çektikleri ortaya çıkmıştı.



Torku Konya ve Trabzonspor Medical Park cephesinde de maddi sorunlar yüzünden yaşanan sıkıntılar bu sezon tavan yaparken, Galatasaray ve Fenerbahçe kadın takımlarında da benzer durumlar yüzünden özellikle sezonun son bölümünde kriz yaşanmış, oyuncuların bir kısmı alacakları yüzünden mahkemeye gitme yolunu seçmişti.