Feyenoord'dan ayrılmak isteyen Colin Kazım kendisine kulüp bakıyor

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesi, Rotterdam ekibinde sezon başından bu yana ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki Colin Kazım, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini öne sürdü.

29 yaşındaki Colin Kazım'ın sezon arası tatilini fırsat bilerek kulüp arayacağının kaydedildiği haberde, forvet oyuncusunun Feyenoord'da forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu paylaşıldı.

Gazete ayrıca teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Michiel Kramer'in sezon başında birlikte yedek soyundurmaya başladığı Kazım'ın Hollanda dışında bir takımda oynamak istediğini de yazdı.

Colin Kazım, geçen sezon kiralık oynadığı Feyenoord ile nisan ayında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İlk yarısı hafta sonunda sona eren Eredivisie'de 4'ü ilk 11 olmak üzere 11 maçta forma şansı bulabilen Kazım, sadece 1 gol atabildi. Kazım geçen sezon forma giydiği 27 lig maçında 11 gol ve 5 asist üretmişti.