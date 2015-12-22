Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Feyenoord'dan ayrılmak isteyen Colin Kazım kendisine kulüp bakıyor

Milli futbolcumuz Colin Kazım Richards sezon başından itibaren fazla forma şansı bulamadığı gerekçesi ile Feyenoord'dan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi

Feyenoord'dan ayrılmak isteyen Colin Kazım kendisine kulüp bakıyor
 Milli futbolcumuz Colin Kazım Richards sezon başından itibaren fazla forma şansı bulamadığı gerekçesi ile Feyenoord'dan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesi, Rotterdam ekibinde sezon başından bu yana ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki Colin Kazım, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini öne sürdü.

29 yaşındaki Colin Kazım'ın sezon arası tatilini fırsat bilerek kulüp arayacağının kaydedildiği haberde, forvet oyuncusunun Feyenoord'da forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu paylaşıldı.

Gazete ayrıca teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Michiel Kramer'in sezon başında birlikte yedek soyundurmaya başladığı Kazım'ın Hollanda dışında bir takımda oynamak istediğini de yazdı.

Colin Kazım, geçen sezon kiralık oynadığı Feyenoord ile nisan ayında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İlk yarısı hafta sonunda sona eren Eredivisie'de 4'ü ilk 11 olmak üzere 11 maçta forma şansı bulabilen Kazım, sadece 1 gol atabildi. Kazım geçen sezon forma giydiği 27 lig maçında 11 gol ve 5 asist üretmişti.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FeyenoordColin Kazım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.