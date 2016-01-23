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Feyenoord'da Colin Kazım Krizi Büyüyor

Feyenoord forması giyen Colin Kazım bir gazeteciyi tehdit etmesinin ardından kadro dışı bırakılmıştı, takımda istenmeyen adam ilan edilen Kazım zor günler geçiriyor

Feyenoord'da Colin Kazım Krizi Büyüyor

 Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'da 1 Şubat Pazartesi gününe kadar kadro dışı bırakılan Colin Kazım Richards'dan kendisine kulüp bulması istendi.


"EN İYİ ÇÖZÜM, KAZIM'IN BAŞKA BİR KULÜBE GİTMESİ"

Hafta sonu oynayacakları AZ Alkmaar maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kazım'la ilgili değerlendirmede bulunan Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Her iki taraf için de en iyi çözüm Kazım'ın başka bir kulübe gitmesi" dedi.

GAZETECİYİ TEHDİT ETMİŞTİ

Geçen haftadan bu yana Kazım ile herhangi irtibatı olmadığını belirten Van Bronckhorst, bundan sonra da görüşmeyi düşünmediğini dile getirdi. Hakkında haber yapan Hollandalı bir gazeteciyi tehdit ettiği gerekçesiyle 18 Ocak'ta kadro dışı bırakılan Kazım, bu nedenle takımla antrenmanlara çıkmıyordu.

11 MAÇTA 1 GOL

Kazım, geçen sezon Bursaspor'dan kiralık olarak transfer olduğu Feyenoord ile daha sonra 2 senelik sözleşme imzalamıştı. Michiel Kramer'in transferinden sonra fazla forma şansı bulamayan milli oyuncu, ikinci yarısı yeni başlayan Eredivisie'de bu sezon 4'ü ilk 11 olmak üzere oynadığı 11 maçta sadece bir gol atabildi.

Kazım, geçen sezon ise forma giydiği 29 maçta 12 kaydetmişti.
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FeyenoordColin Kazım
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