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Feyenoord'da Colin Kazım Kriz Çıkardı

Feyenoord forması giyen eski Galatasaraylı isim Colin Kazım segilediği disiplinsiz hareketler nedeniyle PSV maçı öncesi teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un da sabrını taşırdı.

Feyenoord'da Colin Kazım Kriz Çıkardı

 Hollanda basınına göre, Türk forvet oyuncusunun kamtaki disiplinsiz davranışlarına, takımının PSV ile oynayacağı lig maçı öncesinde de devam ettirmesi teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un da sabrını taşırdı.

29 yaşındaki oyuncu son olarak kendisi hakkında eleştirilerde bulunan bir gazeteciyle sert bir tarışma yaşadığı iddia edildi. Kazım'ın Feyenoord ile PSV arasında oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısı için gelen gazetecilerden biriyle yaşadığı bu tartışma Hollanda medyasına göre bardağı taşıran son damla oldu. Gelen haberlere göre, takımın teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un da Kazım'ın davranışlarını tasvip etmediği ve bu tartışmanın ardından "Yaptıkları hiç hoş değil" yorumunda bulunduğu belirtildi.

"Sinir bozucu davranışlarda bulunuyor" Colin Kazım'ın devre arası transfer kampındaki disiplinsiz davranışları takım arkadaşlarının ve personelinin de tepkisini çekmişti. İsmi verilmeyen bir kulüp personeli oyuncu hakkında,"Bazen gerçekten çok sinir bozucu davranışlarda bulunuyor" yorumu yapmıştı.

"Yedek kalmakla başa çıkamıyorsa…" Takımın yıldızı eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt ise Kazım'ın bu davranışlarının yedek kalmasından dolayı olduğunu düşündüğünü belirterek,"Colin yedek kalmakla başa çıkamıyorsa belki de kendine farklı bir yol çizmeli. Futbol oynamak için kafanızın da rahat olması gerek. Seçim onun." açıklamasında bulunmuştu.

Takıma Dirk Kuyt, Bilal Başaçıkoğlu gibi oyuncuların gelmesinin ardından Colin Kazım Richards bu sezon Feyenoord'da çok fazla forma giyememişti. Milli oyuncu bu sezon Feyenoord formasıyla ligde 11 maça çıkarken sadece 1 kez ağları sarsabilmişti.

Kaynak: Sporcope.com
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FeyenoordColin Kazım
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