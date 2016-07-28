FETÖ'ye onlar da yumruk çaktı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir gurubun 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişi sonrasında Samsun’un Canik İlçesi’nde bulunan özel bir salonda boks kursu gören yaşları 10 ile 16 arasındaki 30 sporcu, antrenman yaptıkları kum torbalarının üzerine FETÖ/PDY’nin örgüt lideri Fethullah Gülen’in fotoğrafını yapıştırdı. Antrenör Tarık Demirci gözetiminde haftanın 3 günü 2 saat süreyle boks antrenmanı yapan kursiyerler, kum torbalarının üzerinde bulunan Fethullah Gülen’in fotoğrafını yumrukluyor.







Bu salonda yaklaşık 3.5 yıldır boks antrenmanı yaptığını söyleyen 13 yaşındaki Baran Koçak, “Devletimize ve milletimize haince saldıran bu kişi, hak ettiği cezayı en kısa zamanda alacaktır. Bizler buna inanıyoruz. Bu haine olan tepkimizi ve öfkemizi de bu şekilde gösteriyoruz” dedi.