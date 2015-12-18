Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fernando Torres en kötü sezonunu yaşıyor

La Liga'da bu sezon sadece 2 gol atabilen Atletico Madrid'in golcü futbolcusu Fernando Torres tam bir hayal kırıklığı yaşıyor

Fernando Torres en kötü sezonunu yaşıyor
 La Liga'da bu sezon sadece 2 gol atabilen Atletico Madrid'in golcü futbolcusu Fernando Torres tam bir hayal kırıklığı yaşıyor
Atletico Madrid'in İspanyol golcüsü Fernando Torres, La Liga'da bu sezon yalnızca 2 kez gol sevinci yaşarken, Eylül ayından bu yana ise rakip fileleri havalandıramadı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'in 31 yaşındaki golcüsü Fernando Torres, kariyerinde büyük bir düşüş yaşıyor. Premier Lig ekibi Liverpool forması giydiği dönemde adından sıkça söz ettiren Torres, 2010-2011 sezonundan bu yana eski günlerini arattı.

BU SEZON 2 GOLÜ VAR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'e geri dönen İspanyol oyuncu, Milan formasıyla 10 maçta 1 gol, La Liga'da çıktığı 19 karşılaşmada ise yalnızca 3 kez rakip fileleri havalandırabilmişti. Bu sezon da beklentilerin altında kalan Torres, 15 haftası geride kalan ligde yalnızca 2 kez gol sevinci yaşadı.

1 GOL DAHA ATARSA 'DALYA' DİYECEK

Ligdeki en son golünü 4. hafta oynanan Eibar karşılaşmasında kaydeden Torres, son 3 aydır bu sevinci yaşayamadı. Atletico Madrid kariyerinde çıktığı 291 resmi maçta 99 golü bulunan tecrübeli oyuncu, 1 gol daha kaydetmesi halinde 'dalya' diyecek. Torres ayrıca, İspanyol ekibinin tarihinde 100 gol barajına ulaşan tarihteki 10. futbolcu unvanını da elde edecek.

Atletico Madrid, La Liga'nın 16. haftasında 20 Aralık Pazar günü deplasmanda Malaga ile karşılaşacak. - İSTANBUL
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Atletico MadridFernando Torres
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.