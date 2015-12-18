Fernando Torres en kötü sezonunu yaşıyor

Atletico Madrid'in İspanyol golcüsü Fernando Torres, La Liga'da bu sezon yalnızca 2 kez gol sevinci yaşarken, Eylül ayından bu yana ise rakip fileleri havalandıramadı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'in 31 yaşındaki golcüsü Fernando Torres, kariyerinde büyük bir düşüş yaşıyor. Premier Lig ekibi Liverpool forması giydiği dönemde adından sıkça söz ettiren Torres, 2010-2011 sezonundan bu yana eski günlerini arattı.

BU SEZON 2 GOLÜ VAR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'e geri dönen İspanyol oyuncu, Milan formasıyla 10 maçta 1 gol, La Liga'da çıktığı 19 karşılaşmada ise yalnızca 3 kez rakip fileleri havalandırabilmişti. Bu sezon da beklentilerin altında kalan Torres, 15 haftası geride kalan ligde yalnızca 2 kez gol sevinci yaşadı.

1 GOL DAHA ATARSA 'DALYA' DİYECEK

Ligdeki en son golünü 4. hafta oynanan Eibar karşılaşmasında kaydeden Torres, son 3 aydır bu sevinci yaşayamadı. Atletico Madrid kariyerinde çıktığı 291 resmi maçta 99 golü bulunan tecrübeli oyuncu, 1 gol daha kaydetmesi halinde 'dalya' diyecek. Torres ayrıca, İspanyol ekibinin tarihinde 100 gol barajına ulaşan tarihteki 10. futbolcu unvanını da elde edecek.

Atletico Madrid, La Liga'nın 16. haftasında 20 Aralık Pazar günü deplasmanda Malaga ile karşılaşacak. - İSTANBUL