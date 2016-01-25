Fernando Muslera'nın performansı tartışılmaya başladı

Galatasaray'ın dördüncü yıldızı takmasında 1 numaralı pay sahibi olan Fernando Muslera bu sezon kariyerindeki en kötü performansı sergiliyor.

Ligin ilk yarısında Sivasspor, Osmanlıspor, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş karşılaşmalarında yediği gollerle puan kayıplarından sorumlu olan Uruguaylı file bekçisi, Ankara deplasmanında da tanınmayacak haldeydi.

Osmanlıspor'un attığı iki golde de zamanlama hatası yapan Muslera, sosyal medyada ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlarca eleştirilmeye başlandı.

Muslera bu sezon kaleyi koruduğu 26 maçın sadece 5'inde rakiplerine gol izni vermedi.