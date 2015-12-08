Fernando Muslera İspanyolları Kendine Hayran Bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Bursaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada kalesinde panter kesilen Fernando Muslera'nın performansı İspanya'da da büyük yankı uyandırdı. Marca, Uruguaylı file bekçisini, Avrupa kıtasında top koşturan Latin Amerikalılardan en iyi 11'ine dahil etti. Galatasaray'ın Bursaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta kalesinde devleşen Fernando Muslera'nın performansı İspanya'da da yankı buldu.



MARCA'NIN 11'İNE GİRDİ



Her hafta Avrupa kıtasında top koşturan Latin Amerikalılardan en iyi 11 oluşturan Marca Gazetesi, bu hafta sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisine de yer verdi. Maçın 68. dakikaya kadar golsüz devam etmesinde Uruguaylı eldivenin rolüne dikkat çekildi ve karşılaşma boyunca Muslera'nın bir çok başarılı kurtarış yaptığına vurgu yapıldı. Atletico Madrid'in Uruguaylısı Godin ve Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar da, haftanın en iyileri arasında gösterildi. Muslera İspanyolları kendisine hayran bıraktı! Kalesinde devleşen Muslera Marca'nın ilk 11'inde!