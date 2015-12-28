Fernando Muslera için hazırlanan araba görenleri şaşırttı

Devre arasında Uruguay'da nişanlısı Patricia Callero ile hayatını birleştirecek olan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, havalimanına Türk usulu süslenen arabayla gitti. Ülkesi Uruguay'a giden Muslera'nın kırmızı arabası sarı çiçeklerle süslenirken, aracın plakasında da "Evleniyoruz" yazısı bulundu.

"SEZONUN OYUNCUSU SEÇİLDİM"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan deneyimli kaleci, kariyeri açısından unutulmaz bir sene yaşadığını belirterek, "Üç kupa kazanan ve 4. yıldızı formasına ilk takan takımın bir parçası olma onuruna ulaştım. Bu camianın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Meslektaşlarım tarafından sezonun oyuncusu seçildim" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIN AŞKIYLA ÜLKEMİZE UÇUYORUZ"

Patricia ile evlenerek yeni bir sayfa açtığını kaydeden Muslera, "Yeni bir sayfa açmak için hayatımın aşkıyla ülkemize uçuyoruz. Güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkürler. 2016 yılı, taraftarımız, Galatasaray ailesi ve tüm dünya için güzel bir sene olsun" açıklamasını yaptı.





30 ARALIK'TA EVLENECEKLER

Fernando Muslera ile Patricia Callero, Uruguay'da 30 Aralık'ta düzenlenecek kokteyle resmi imzaları atarak, evlenecek. Uruguay Milli Takımı oyuncularının da katılması beklenen kilise düğünü ise 2 Ocak'ta yapılacak.