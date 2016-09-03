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Fernando Muslera'dan veda mektubu

Fernando Muslera'dan veda mektubu veda mektubu yazdı. Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, görevinden ayrılan Brezilyalı antrenörü Claudio Taffarel için veda mektubu yazdı!

Fernando Muslera'dan veda mektubu

 Yayın hayatına yeni başlayan Santra dergisinin ilk sayısında Fernando Muslera da Claudio Taffarel’e bir veda yazısı kaleme aldı... Uruguaylı file bekçisi bu sezon G.Saray ile yollarını ayıran Brezilyalı antrenör için şu ifadeleri kullandı:



İlk gün şunu düşündüm: “Ben de onun gibi olmak istiyorum.” Senin gibi oldum mu bilmiyorum ama birlikte çok kupalar kaldırdık. G.Saray taraftarı seninle beni kıyaslıyor. Bunu düşününce bile çok mutlu ve gururlu oluyorum.



Her antrenman öncesi takıma neşe saçman sadece kaleci ekibi için değil G.Saray’a da ne kadar katkı verdiğinin göstergesi. Her antrenmana ilk günkü gibi işine kendini adayan biriyle çıkmanın beni nasıl motive ettiğini yazıya dökmem çok zor.”

Kaynak: Santra 

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Fernando MusleraClaudio
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