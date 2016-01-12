Fernando Muslera'dan Galatasarauy taraftarına mesaj var

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalya’da Melisa Çizmeci ve Berkay Aslan’ın sorularını yanıtladı. Nando’nun GSTV’ye yaptığı özel açıklamalar şöyle:

- Devre arası kampını Antalya’da yapıyorsunuz. Nasıl buldun Antalya’yı?

- Ne zaman Antalya’ya gelsem kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu dönemde kamplarımızı hep Antalya’da geçiriyoruz, İstanbul’da hava daha soğuk olduğu için. Burada daha güzel hava ve şartlarda antrenman yapma şansımız oluyor. Çok mutluyum, keyfim yerinde.

- Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin düzenlediği Toros Zirvesi’ne katıldın, soruları yanıtladın. Seminer senin için nasıl geçti?

- İlk defa böyle bir organizasyona ve seminere katıldım. Çok kalabalıktı, ilgi çok büyüktü. Zaten ne kadar büyük bir organizasyon olduğunu da bu ilgiden anlayabiliyorsunuz. Ben de bu organizasyona katkı sağladıysam ne mutlu bana. Gayet iyi zaman geçirdik.

- Kız arkadaşın Patricia Callero ile Uruguay’da dünya evine girdin. Öncelikle tebrik ediyoruz. İstanbul’da da bir organizasyon olacak mı?

- Hayatımızda çok önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Patricia ile beraber çok mutluyduk ve evlenme kararı aldık. Uruguay’da çok güzel bir düğün yaptık, ailemizle beraber. Takdir edersiniz ki, ailemizi çok fazla görme imkanı bulamıyoruz. Onlarla çok güzel bir organizasyon oldu. Eğer şartlar uygun olursa İstanbul’da da bir organizasyon olsun istiyorum.

- Yakın zamanda çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?

- Daha yeni evlendikten ve hemen sonra böyle bir karar vermek kolay değil. Muhakkak ben de baba olmak istiyorum. Biz de düşünüyoruz ama bunun zamanına daha karar vermedik. Sneijder ve Rodriguez baba oldu, onları da tebrik ediyorum. Çok güzel bir duygu, ikisinde görme şansım oldu. Tabii ki ben de bu duyguyu yaşamak isterim.

- Peki, oğlun olursa senin gibi kaleci olmasını ister misin?

- Öncelikle olduğu zaman çocuğumun sağlıklı olmasını diliyorum. Erkek evladım olursa iş seçiminde ona yüzde yüz saygı duyacağım. Elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Ama kaleci olmasını çok istemem. Eğer bir futbolcu olacaksa forvet olsun ki, takımın fenomeni olsun. Kaleci olup sıkıntılar yaşamasını istemem.

- İkinci yarı için taraftarlara mesajın nedir?

- Taraftarlarla aramızda çok güzel bir bağ var. Bütün takım olarak onları bizim bir parçamız olarak görüyoruz. Bizim en önemli parçamız. Evimizde, deplasmanda, nerede olursa olsun taraftarımız bizimle beraber oluyor. Taraftarımızın desteğini pozitif bir şekilde hissediyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Galatasaray’ı daha iyi yerlere getirebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz de tabii ki gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Taraftarlarımız merak etmesinler, neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Umarım onları tekrar mutlu ederiz."