Fernando Muslera Beşiktaş'a Meydan Okudu

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera kıyafet koleksiyonu, evlilik hazırlıkları ve sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımlar hakkındaki düşüncelerini Galatasaray Televizyonu'na anlattı.

Muslera'nın soru-cevap şeklindeki açıklamaları şöyle;

"Patricia ile evleneceğim için inanılmaz mutluyum. Uruguay'dan döndüğümüzde burada takım arkadaşlarımla bir kutlama da yapmak istiyorum. Çünkü uzun zamandır Galatasaray'dayım ve burada edindiğim çok güzel dostluklarım var."

-Başka takım taraftarlarının da Muslera'yı çok sevmesini neye bağlıyor?

"Kendi ülkemden çok uzak bir yerde yaşıyorum. Bu sevgi beni gururlandırıyor ve çok büyük güven veriyor. Bu kadar sevilmemin sebebini ben saygıya bağlıyorum çünkü ben herkese karşı saygılı bir insanım. Ben her zaman karşımdakine, rakip takıma, rakip takım taraftarına saygılıyım. Deplasmana gittiğinizde rakip takım taraftarlarının hakaretleri maalesef kaçınılmaz oluyor ama en güzeli bunun saha dışına taşınmaması. Şu ana kadar da bununla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım."

Claudio Taffarel ile ilgili neler söylersin?

"Taffarel benim için çok özel bir insan ve benim hem saha içinde hem saha dışında idolüm diyebilirim. Kendisini çalışmaya başlamadan önce de tanıyordum. Güney Amerika'da, Brezilya'da, Uruguay'da kalecilik anlamındaki başarılarıyla çok tanınan bir isim zaten. Galatasaray'a bana onunla çalışma imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum. İlk çalışmaya başladığım günden beri kendisi benim idolüm oldu. Antrenmanlarda bazen çok yorulsam dahi onun pozitif enerjisi sayesinde çalışmaya tekrar dört elle sarılıyorum. Neşe denince ilk akla gelen isim benim için Claudio Taffarel, onunla çalışmak benim için büyük mutluluk."

Sosyal Medya'yı en iyi kullanan sporcu olması hakkında Muslera, şunları söyledi;

"İTÜ'ye buradan teşekkür ediyorum. Geçen sene de bu ödüle beni layık görmüşlerdi. Beni seçen herkese, tüm öğrencilere buradan çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan en büyük teşekkürü sosyal medyadaki takipçilerim hak ediyor. Benden desteklerini hiç esirgemiyorlar, o yüzden bir kere daha buradan beni seven herkese çok teşekkür ediyorum."

Sosyal Medya'da kendisi hakkında yapılan capsler hakkında Muslera, "Çok keyifli fotoğraflar var. Anlamlarını sorup öğreniyorum ve çok gülüyorum. Yemeği de mi ben yapayım? Otobüsü de mi ben kullanayım? Çayı da mı ben demleyeyim? İlk aklıma gelenler ve en çok güldüklerim.

En son komik fotoğraflardan bir tanesi milli takımda başıma gelen olaydan ortaya çıktı. Uçan kameralardan biri şansa iki metre önüme düştü, ben de onu tutunca 'Düşen uçağı da mı ben tutayım? şeklinde bir caps çıkmıştı. Çok hoşuma gidiyor bunları görünce, keyif alıyorum" dedi.

Beşiktaş derbisiyle ilgili de konuşan başarılı kaleci, "Derbiler hem kulüpler, hem futbolcular hem de taraftarlar için çok özel maçlardır. Takımların yeri nerede olursa olsun derbilerin favorisi olmaz. Pazartesi günü bizi çok önemli bir maç bekliyor. Biliyorsunuz Mustafa hocamız ile kısa süre önce çalışmaya başladık ve her geçen gün ona daha da alışıyoruz. Bu alışma süreci her geçen gün daha da iyiye gidecek. Bu maç moral açısından ve geleceğimiz açısından bizim için çok önemli. Kesinlikle kazanmak istiyoruz, umarım üç puanla ayrılan taraf biz olacağız."