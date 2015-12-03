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Fernandao Galatasaray'ı bombaladı! Kimse tanımaz!

Brezilyalı yıldıza kanca attığı ancak ret yanıtı aldığı ortaya çıktı. "Gidersem o takım F.Bahçe olur" demiş

Fernandao Galatasaray'ı bombaladı! Kimse tanımaz!

 Attığı goller ve hırslı oyunuyla sarı-lacivertlilerin gözdesi olan Fernandao'ya ilk Galatasaray kanca atmış. O günlerde sarı-kırmızılı kulüpte idareci olan Abdurrahim Albayrak, Fernandao'nun menajeri Wolfgang Kuhlman'la temas kurmuş hatta kulübü Bahia ile anlaşmaya yakın olduklarını iletmiş. Bu sözleri Fernandao'ya aktaran Kuhlman ise oyuncudan ilginç bir cevap duymuş: "G.Saray değil, F.Bahçe'de oynamak istiyorum. Burada herkes F.Bahçe'yi tanır, G.Saray'ı kimse bilmez bile. O yüzden önceliğim F.Bahçe" 

22 maçta 11 gol kaydetti

Fernandao, F.Bahçe'de Alex de Souza, Deivid, Roberto Carlos gibi Brezilyalılar oynadığı için ülkesinde Kanarya'nın çok daha popüler olduğunu menajerine iletince bu transfer yatmış. Hayaline kavuşup sarı-lacivertli formayı giyen Fernandao 22 karşılaşmada 11 kez ağları sarstı.
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeFernandao
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