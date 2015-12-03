Fernandao Galatasaray'ı bombaladı! Kimse tanımaz!

Attığı goller ve hırslı oyunuyla sarı-lacivertlilerin gözdesi olan Fernandao'ya ilk Galatasaray kanca atmış. O günlerde sarı-kırmızılı kulüpte idareci olan Abdurrahim Albayrak, Fernandao'nun menajeri Wolfgang Kuhlman'la temas kurmuş hatta kulübü Bahia ile anlaşmaya yakın olduklarını iletmiş. Bu sözleri Fernandao'ya aktaran Kuhlman ise oyuncudan ilginç bir cevap duymuş: "G.Saray değil, F.Bahçe'de oynamak istiyorum. Burada herkes F.Bahçe'yi tanır, G.Saray'ı kimse bilmez bile. O yüzden önceliğim F.Bahçe"
Attığı goller ve hırslı oyunuyla sarı-lacivertlilerin gözdesi olan Fernandao'ya ilk Galatasaray kanca atmış. O günlerde sarı-kırmızılı kulüpte idareci olan Abdurrahim Albayrak, Fernandao'nun menajeri Wolfgang Kuhlman'la temas kurmuş hatta kulübü Bahia ile anlaşmaya yakın olduklarını iletmiş. Bu sözleri Fernandao'ya aktaran Kuhlman ise oyuncudan ilginç bir cevap duymuş: "G.Saray değil, F.Bahçe'de oynamak istiyorum. Burada herkes F.Bahçe'yi tanır, G.Saray'ı kimse bilmez bile. O yüzden önceliğim F.Bahçe"