Feneriumlar da taraftarı sevindirecek gelişme

'Tasarımın Fenerium raflarında' sloganıyla düzenlenen yarışmaya katılıp, tişört çizimlerini Fenerium'a gönderecek taraftarlar arasından ilk 3'e girenlerin tasarımları, yaz döneminde onlara özel etiketlerle satışa sunulacak.



MAĞAZA, TRİBÜNLERİN SESİNİ DİNLEYECEK

Kulübün lisanslı ürünlerini satan Fenerium, bir ilke daha imza atıyor. Her fırsatta taraftarlarının talep ve beklentilerine kulak veren Fenerium, düzenlediği tasarım yarışmasıyla, tribünün sesini de dinleyecek. 'Tasarımın Fenerium raflarında' sloganıyla düzenlenen tasarım yarışmasıyla, Sarı- Lacivertli renklere gönül veren taraftarların çizimlerinden yola çıkarak hazırlanacak tişörtler, koleksiyona dahil edilecek.

HEDEF İLK 3'E KALMAK

5 Şubat'ta başlayan ve 5 Mart'a kadar sürecek tasarım yarışmasına katılmak isteyenlerin tek yapması gereken, Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik ruhunu anlatan tasarımlarını, www.facebook.com.fenerium adresindeki uygulamaya yükleyip, en yüksek beğeniyi alan ilk 10 tasarım arasına girmek, seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirmede ilk 3'e kalmak.

Yarışma sonunda en çok beğeniyi alan 10 tasarım arasındnan seçilen ilk 3 tasarım, 2016 İlkbahar/Yaz sezonu boyunca Fenerium raflarında, tasarım sahiplerinin isimlerinin yazıldığı etiketlerle 'Taraftar koleksiyonu' olarak boy gösterecek. Ayrıca ilk 3'e giren taraftarlar, Fenerium'dan sürpriz hediyeler kazanacak.

Başlayalı 5 gün olmasına karşın taraftarların büyük ilgi gösterdiği belirlenen yarışmaya, sosyal medya üzerinden yüzlerce tasarım yüklendiği ve oylanmaya başlandığı kaydedildi