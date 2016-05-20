Fenerbahçe’yi Rüya Transferler ve Vitor Pereira Kurtaramadı

Spor Toto Süper Lig'de 2015-16 sezonu dün oynanan karşılaşmalarla sona ererken, maçını bir gün önce oynayan Şampiyon Beşiktaş, kupa sını coşkulu bir törenle aldı. Galatasaray ve Trabzonspor'un kabus gibi geçirdiği sezonda Torku Konyaspor muhteşem bir çıkış sergiledi ve 3. olarak UEFA Avrupa Ligi biletini kaptı.

Sezona rüya gibi transfer lerle başlayan ve oluşturulan yıldızlar topluluğu kadroyu Vitor Pereira'ya emanet eden Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı takip ettiği şampiyonluk yarışına 32. haftadaki Başakşehir mağlubiyetiyle havlu attı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSIN KOPYASI GİBİ

Geçtiğimiz sezon da şampiyonluk yarışına 33. haftadaki Başakşehir maçında havlu atan Sarı-lacivertliler, yapılan transferler ve harcanan paralara rağmen İsmail Kartal'ın Fenerbahçesinin performansını tekrarladı.

4. yıldız için Galatasaray'la rekabet ettiği 2014-15 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 34 maçta 22 galibiyet ve 8 beraberlik alan, 4 kez kaybeden Fenerbahçe, attığı 60 gole karşılık kalesinde 29 gol görmüştü.

Transfer döneminde kadrosuna Van Persie, Nani, Kjaer, Josef, Fernandao, Volkan Şen, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Fabiano, Ba ve Markovic gibi yıldızları katan ve 42 milyon euro harcayan Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde olduğu gibi Vitor Pereira ile çıktığı 34 lig maçında da 22 galibiyet ve 8 beraberlik alıp 4 mağlubiyet yaşadı, rakip kalelere 60 gol bıraktı.

PEREIRA +2 AVERAJLA GEÇEBİLDİ

İki hocayla da 22 galibiyet, 8 beraberlik, 4 yenilgi alan ve 60 gol atan Fenerbahçe, Pereira'nın "savunmacı" oyun anlayışı ile geçtiğimiz sezondan 2 gol az yedi. Geçtiğimiz sezon kalesinde 29 gol gören Sarı-lacivertliler, bu sezonu ağlarında gördüğü 27 golle tamamladı. Pereira böylece İsmail Kartal'ın "transfersiz" takımını +2 averajla geride bırakmış oldu.

İki teknik adam art arda iki sezonu 0.64 galibiyet, 1.76 gol ve 2.17 puan ortalamasıyla tamamladı.

KARTAL GALATASARAY'LA EŞİTTİ

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu 3 kupalı şampiyon olarak tamamlayan ve 4. yıldızı takan Galatasaray'la eşit sayıda gol atarken, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve ligi 6. olarak tamamlayan Galatasaray'dan tam 9 gol eksik attı. Portekizlinin Fenerbahçesi ayrıca ligin en çok gol atan takımı olan Şampiyon Beşiktaş'ın da 15 gol ve 5 puan gerisinde kaldı. Geçtiğimiz sezonun en golcü takımıysa yine Şenol Güneş'in çalıştırdığı Bursaspor (69) olmuştu.

DERBİLERDE GERİDE KALDI

Ligi üst üste iki sezon aynı istatistiklerle bitiren Fenerbahçe, derbilerde ise geçen sezonun gerisinde kaldı. Vitor Pereira yönetiminde bu sezon ligde çıktığı 4 derbiden birini kazanabilen ve 5 puan toplayan Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde 4 derbiden üçünü kazanmış ve 9 puanı hanesine yazdırmıştı.