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Fenerbahçe’ye Van Persie'den sevindirici haber geldi

Eskişehirspor maçında sakatlanan Robin Van Persie'den sevinidiri bir haber geldi, takımla yapılan son idmana katıldığı öğrenilen yıldız futbolcu sevindirdi

Fenerbahçe’ye Van Persie'den sevindirici haber geldi

 Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde öğlen saatlerinde yapılan antrenmanda Tuzlaspor maçının 11’inde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer oyuncular ise ısınma, koşu, koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Taktik çalışmanın ardından, antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Öte yandan Eskişehirspor maçında sakatlanan Hollandalı golcü Robin Van Persie, takımla birlikte çalışırken, ağrıları bulunan Gökhan Gönül antrenmana çıkmadı. Ertuğrul Taşkıran, Raul Meireles ve Abdoulaye Ba tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Diego Ribas ise özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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FenerbahçeRobin Van Persie
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