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Fenerbahçe’ye Kötü Haber Volkan Şen ve Volkan Demirel Ameliyat Olacak!
Fenerbahçe bu yıl son anda Beşiktaş’a şampiyonluğu kaptırmasının ardından gözünü Ziraat Türkiye Kupasına dikti. Finalde Galatasaray ile oynayacak Fenerbahçe için 2 kötü haber var. Volkan Şen ve Volkan Demirel ameliyat olacak. Ayrıntılar haberimizde.
17 Mayıs 2016 Salı 13:17
Türkiye Kupası Finali öncesi uzun süre gündemi meşgul eden konu Galatasaray’ın kalecisi Fernandao Muslera’nın durumuydu. Milli takım kampına gitmesi gereken başarılı file bekçisi, zor da olsa finalde oynamak için ülkesinden izin kopardı. Ancak bu kez Fenerbahçe’de kaleci sorunu baş gösterdi. Uzun süredir iğneyle sahaya çıkan Volkan Demirel sonunda belindeki ağrılara dayanamayacak hale geldi.
Melo 2 ayda döndü
Yataktan çıkmaktan bile zorlandığı öğrenilen kaptan için sağlık heyeti, “Bir an önce ameliyat olmalı” raporu verdi. Volkan Demirel bu hafta bıçak altına yatacak. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Felipe Melo aynı ameliyatı olmuş, “Sezonu kapattı” denilmesine rağmen 2 ay sonra sahalara dönmüştü. Deneyimli file bekçisinin de en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kupa finalini kaçıracak olan Volkan, takımının sezon öncesi hazırlık kampına yetişmeye çalışacak.
Şen, Devler Ligi’nde yok!
Fenerbahçe’de sakatlığa rağmen sahaya çıkmaya devam eden bir diğer isim de Volkan Şen. Yıldız futbolcu pubis sakatlığı nedeniyle bir süredir dizinde ağrı çekiyor. Başarılı kanat oyuncusu da Volkan Demirel gibi ameliyat olacak. Ancak Volkan Şen, EURO 2016’da oynamak için operasyonu şampiyona sonrasında geçirecek. Yıldız oyuncu bu nedenle takımının 26-27 Temmuz ve 2-3 Ağustos’ta oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarını kaçıracak.
Sporcu olması avantaj!
Tam olarak Volkan’ın durumuyla ilgili bilgim yok. Ancak eğer başka bir komplikasyon yoksa, sıradan bir fıtık ameliyatının dönüşü en fazla 1.5 ay sürer. Zaten kendisi deneyimli ve kendini tanıyan bir sporcu. Yaşı da bu tür bir operasyona negatif etki edecek kadar yüksek değil. Yani normal bir fıtık ameliyatı olursa, takımının sezon öncesi hazırlık kampında çalışmalara başlayabilir.
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