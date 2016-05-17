Fenerbahçe’ye Kötü Haber Volkan Şen ve Volkan Demirel Ameliyat Olacak!

Şen, Devler Ligi’nde yok!

Sporcu olması avantaj!

Tam olarak Volkan’ın durumuyla ilgili bilgim yok. Ancak eğer başka bir komplikasyon yoksa, sıradan bir fıtık ameliyatının dönüşü en fazla 1.5 ay sürer. Zaten kendisi deneyimli ve kendini tanıyan bir sporcu. Yaşı da bu tür bir operasyona negatif etki edecek kadar yüksek değil. Yani normal bir fıtık ameliyatı olursa, takımının sezon öncesi hazırlık kampında çalışmalara başlayabilir.