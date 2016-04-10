Fenerbahçe'ye 'Kocaman' darbe!

TORKU KONYASPOR 2 - 1 FENERBAHÇE



STAT: Torku Arena



HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



TORKU KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet, Ali Çamdalı, Volkan (Dk. 65 Bajic), Ömer Ali, Holmen, Meha (Dk. 78 Traore), Rangelov (Dk. 90 Selim)



FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Kjaer, Alves, Hasan Ali (Dk. 83 Caner), Mehmet, Josef, Diego (Dk. 61 Ozan Tufan), Volkan (dk. 73 Alper Potuk), Nani, Fernandao



SARI KARTLAR: Skubic (Konyaspor) Alves (Fenerbahçe)



GOLLER: Dk. 2 Rangelov, dk. 86 Ali Çamdalı (Konyaspor), Dk. 41 Fernandao (Fenerbahçe)



Geçen hafta evinde Osmanlıspor'la golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, sakat Van Persie yerine Fernando; Ozan Tufan ve Alper Potuk yerine de Nani ve Diego ile maça başladı. Daha ofansif bir kadro ile alana çıkan Sarı-Lacivertliler henüz 2. dakikada kalesinde golü gördü.



2. dakikada Skubic'ten pası alan Ömer Ali, sağ kanattan ceza sahasına girdi ve Rangelov'a ortaladı. Kale önünde Rangelov sert vurdu ve direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0... Golden sonra Fenerbahçe oyunu hemen rakip alana yıktı.

Fenerbahçelileri çıldırtan gol





5. dakikada Volkan Şen sağdan yerden ortaladı. Fernandao ön direkte topa dokunamadı. Top kaleye paralel gitti.



12. dakikada Volkan Şen'den pası alan Gökhan Gönül sağdan yerden ortaladı. Top kaleci Serkan'da kaldı. Nani ile volkan Şen ilk 45 dakika sürekli kanat değiştirerek ev sahibi oyuncuları yıprtmayı tercih ettiler. Sarı-Lacivertlilerin ilk 25 dakikasında hemen her atağında Volkan Şen'in imzası vardı.



22. dakikada Volkan Şen sağ kanatta yerde kaldı. Karar faul. Diego'nun serbest vuruştan ortasında arka direkte Skubic topu uzaklaştırdı.



31. dakikada Fenerbahçe beraberliğe çok yaklaştı. Nani'nin soldan kullandığı kornerde Fernandao kafayı vurdu. Top ters taraftan az farkla auta çıktı.

Gökhan Töre'den Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım





38. dakikada ise Nani'nin sağdan ortasında Fernandao topa yetişemedi. Kaleci Serkan tehlikeyi uzaklaştırdı. Fenerbahçe baskısını iyice arttırdı.



41. dakikada ise Sarı-Lacivertlilerin aradığı gol geldi. Sol kanattan son çizgiye inen Volkan Şen yerden ortaladı. Fernandao arka direkte topa dokundu ve skoru eşitledi: 1-1...



45+1'de ise Volkan Şen sol çaprazdan uzak köşeye plase bir şut gönderdi. Top kaleci Serkan'da kaldı. İlk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıya Fenerbahçe etkikli başladı.



52. dakikada Nani'nin sağdan kullandığı kornerde top herkesi aştı. Holmen topu uzaklaştırdı.



55. dakikada Fenerbahçe atağında Mehmet Topal ceza sahası dışından sert vurdu. Top üstten auta çıktı.



61. dakikada topu bir anda önünde bulan Fernandao tam şutunu çekecekken Ali Turan son anda araya girerek mutlak gol pozisyonunu kesti.



67. dakikada ise Volkan Şen'in soldan sert ortasını ön direkte Ali Turan karşıladı. Atağın devamında Volkan bu kez sert bir şut çıkardı. Bu top da Ali Turan'dan döndü. 73. dakikada ise sahanın en etkili ismi Volkan Şen, Vitor Pereira tarafından oyundna alındı.



82. dakikada Gökhan Gönül'ün rakip ceza sahası içerisine kullandığı tac atışında savunmadan sekti. topu önünde bulan Souza'nın vuruşu çok kötüydü.



86. dakikada Caner ortasahada top kaptırdı. Kontraatağa çıkan Konyaspor'da Ali Çamdalı gecenin skorunu belirledi: 2-1

