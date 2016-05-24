Fenerbahçe’ye Büyük Darbe Volkan Şen’e 7 Ay Ceza

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'ya karşı deplasmanda kaybedilen 4-1'lik maçta kırmızı kart gören Alper Potuk ve Volkan Şen'in cezaları belli oldu.



Fenerbahçeli futbolcuların UEFA'dan alacakları cezalarla ilgili olarak gelen ilk bilgi Alper Potuk'un 3, Volkan Şen'in ise 1 maç ceza aldığı yönündeydi. Ancak sonradan cezanın boyutlarının çok daha büyük olduğu ortaya çıktı.



Volkan Şen, 7 ay yok!



Resmi internet sitesinden bir bilgilendirme mesajı yayınlayan Fenerbahçe Kulübü, Volkan Şen'in 31 Aralık 2016'ya kadar tüm UEFA karşılaşmalarından men edildiğini duyurdu. Öte yandan Alper Potuk'a 3, Vitor Pereira'ya ise bir maç ceza verildiği belirtildi.



Ancak verilen bu cezalar A Milli Takımımızın EURO 2016'da oynayacağı mücadeleleri etkilemeyecek.



Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:



"UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakaları kapsamında 17 Mart 2016 tarihinde deplasmanda oynadığımız Braga karşılaşması sonrası UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu kulübümüzle ilgili,



1) Futbolcumuz Volkan Şen’in, 31 Aralık 2016’ya dek oynanacak olan UEFA karşılaşmalarında,

2) Futbolcumuz Alper Potuk’un 3 UEFA karşılaşmasında,

3) Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın 1 UEFA karşılaşmasında yer almamasına,



Ayrıca, kulübümüzün 15 bin Euro para cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine duyurulur."



Hatırlanacağı üzere maçın Hırvat hakemi Ivan Bebek'in Fenerbahçe aleyhine verdiği kararların üstüne maçtan kopan ve üst üste goller yiyen Sarı-Lacivertliler'de Alper Potuk, Volkan Şen ve Mehmet Topal kırmızı kart görmüştü.



HAKEM RAPORU BELİRLEDİ!



Ivan Bebek'in adeta katlettiği maçta oyundan atılan oyunculardan Alper Potuk'a 3 maç verilmesinin sebebi ortaya çıktı.



Hakem Bebek'in raporunda, Alper'in yaptığı hareket ''Rakibi yaralamaya yönelik kasıtlı müdahele'' olarak belirtildi. 26 yaşındaki futbolcu bu sebeple disiplin kurulunda 3 maç ceza aldı. Volkan Şen ise hakeme sert tepki göstererek ikinci sarı kartla oyundan atılması nedeniyle cezası 1 maçla kaldı.



