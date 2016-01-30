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Fenerbahçe'ye 6 Milyon Euro'luk şok!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Luis Nani'nin sözleşmesinde bulunan 6 Milyon Euro'ya serbest kalır maddesini kullanmak isteyen kulüplerin yıldız oyuncunun kafasını karıştırmak için bu maddeyi kullandıkları iddia edildi

Fenerbahçe'ye 6 Milyon Euro'luk şok!

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Luis Nani için çıkan transfer dedikodularının arka planındaki detaylar gün ışığına çıkıyor.

Portekizli futbolcunun menajeri Federico Pastorello, kulübe gelerek Ali Yıldırım’la masaya oturdu ve gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Nani’nin Fenerbahçe’den ayrılmaya sıcak baktığı ancak Çin’e gitmek konusunda soru işaretleri olduğu öğrenilirken Portekizli futbolcunun sözleşmesinde yer alan sürpriz serbest kalma maddesi sarı lacivertli yönetimin elini kolunu bağladı.

Nani’nin Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede “6 milyon euro’ya serbest kalır” maddesinin bulunduğu ve başarılı futbolcu ile ilgilenen kulüplerin bu maddeyi kullanarak Portekizli oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Ayrıca Fenerbahçe yönetimi, Nani’nin takımdan ayrılması durumunda beklemeye aldığı Seydou Doumbia transferini sonlandıracak.

Yıldız oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Milan ve Juventus’un sezon başında Nani ile ilgilendiğini ancak Portekizli’nin sarı lacivertli takımı tercih ettiğini ifade etmişti.

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Luis Nani
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