Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Gökhan Gönül'den flash itiraf!

Beşiktaş derbisi sonrası girdiği doping testindeki A numunesi pozitif çıkınca gündemin ilk sırasına oturan Gökhan Gönül yakın çevresine “Bu yeni bir durum değil. Birçok futbolcu aynı şekilde oynuyor” dedi. Gökhan en az 20 kez bu tip kontrollere girmesine rağmen hep temiz çıktığının altını çizdi.



Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Gökhan Gönül’ün Beşiktaş derbisi sonrası girdiği doping testindeki A numunesinin pozitif çıkması gündeme bomba gibi düşmüştü.



Sarı-lacivertli kulüp ise ortalık yangın yerine dönmüşken ceza riskinin bulunmadığını, uygulanan yolun bir problem yaratmayacağını ısrarla belirtmiş, taraftarların gönlüne su serpmişti.



Prosedüre uygun



Doping iddiasının ardından birçok kişi başlangıçta Gökhan Gönül’ün bir yaptırımla karşılaşabileceği yorumlarını yapsa da hem futbolcu hem de sağlık heyeti kendinden son derece emindi. Daha önce birçok kez benzer uygulamalara gidilmişti. Yapılan işlemin ve izlenen yolun doğruluğu biliniyordu. Nitekim öyle de oldu. Bu konuyla ilgili doğal olarak milli futbolcu da ilk andan itibaren birçok telefon aldı.



Gökhan ilk planda endişe yaşayan yakın çevresine, “Kariyerim boyunca birçok yerden sakatlandım. Ciddi ağrılarım oldu. Bu şekilde iğnelerle sayısız maça çıktım. Neredeyse bir tek gözümün içine iğne yapılmadı. Bu yeni bir durum değil. Sadece ben değil, birçok futbolcu da maçlara benzer şekilde çıkıyor” diyerek uygulanan bu yöntemin hem yaygın, hem de prosedürlere uygun olduğundan bahsetti.



Milli futbolcu 9 yıllık kariyeri boyunca birçok kez doping kontrolüne girdiğini belirtirken, hepsinden sorunsuz ayrıldığının da altını çizdi. (Milliyet)

