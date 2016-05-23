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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Ön Elemede Rakipleri Kim Oldu?

Fenerbahçe Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayarak şampiyonlar ligi ön eleme turuna katılma şansı yakaladı. Peki, sarı lacivertli ekibin ön elemde rakipleri kim oldu. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Ön Elemede Rakipleri Kim Oldu?

Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan ancak sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda play-off oynayacak.

Sarı-lacivertli takımın 3. Ön Eleme Turu'nda kesin olan rakipleri Fransa'dan Monaco ve İsviçre'den Young Boys olurken, muhtemel rakipleri ise, Yunanistan'tan Panathinaikos, Rusya'dan Rostov, Romanya'dan Steaua Bükreş olacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi 15 Temmuz 2016'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Sarı-lacivertliler maçlarını 26-­27 Temmuz ile ­3 Ağustos'ta tarihlerinde oynanacak.
Sarı-lacivertliler turu geçmesi durumunda 4. ön eleme için 5 Ağustos'ta kura çekimine girecek ve maçlar 16­-17 Ağustos ile 23-­24 Ağustos'ta yapılacak.

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