Fenerbahçe’nin Kaptanı Ameliyat Oldu

Fenerbahçe'nin kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Liv Hospital'da bel fıtığı ameliyatı geçiren Volkan Demirel'in sağlık durumuyla ilgili Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalar yaptı. Volkan'ın bir süredir bu rahatsızlığı çektiğini, bu yüzden cerrahi tedaviye başvurduklarını ifade eden Kunduracıoğlu, tecrübeli kalecinin başarılı bir bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini belirtti ve gidişata göre tedavisini planlayacaklarını söyledi.



Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Volkan Demirel bugün bir bel fıtığı ameliyatı oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatını, Liv Hospital'de Doç. Dr. Çağatay Öztürk yaptı. Öncelikle başta ona ve ilgilenen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Volkan'ın 3 senedir bel fıtığı hikayesi vardı. 3 senedir idare ediyorduk, birkaç seviyede olan bir fıtık hikayesiydi. Zaman zaman iğneler yapıyorduk zaman zaman fizik tedavi ajanları uyguluyorduk ve hiç bırakmadan belini kuvvetli tutmaya çalışıyorduk. Fakat son 1 haftadır şiddetlenen ve devamlılık arz eden ağrıları oldu. Yeni yaptığımız tetkikler sonucunda eskisi gibi bu işleri götüremeyeceğimizi ve tedavi şeklini değiştirmemiz gerektiğini anladık. Çünkü şikayetinde ilerlemeler oldu. Böylelikle cerrahi tedaviye geçtik. Eskisi gibi cevap vermedi artık yaptığımız tedaviler. Bugün de başarılı bir operasyon oldu. Bundan sonra ameliyat sonrası dönemi takip edeceğiz. Bu tip ameliyatlardan sonra 3 hafta kadar istirahat süreci oluyor. İyi istirahat etmesi gerekiyor. 3 haftalık kendi programları oluyor. 6. haftayla 10-12. hafta arasında bu tip oyuncular yeniden spora dönüş yapıyorlar. Bizde hastalık yok, hasta vardır. İzleyeceğiz ve gidişata göre tedavisini planlayıp düzenleyeceğiz."