Fenerbahçe’nin Kaptanı Ameliyat Oldu

Fenerbahçe'nin kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Liv Hospital'da bel fıtığı ameliyatı geçiren Volkan Demirel'in sağlık durumuyla ilgili Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalar yaptı. Volkan'ın bir süredir bu rahatsızlığı çektiğini, bu yüzden cerrahi tedaviye başvurduklarını ifade eden Kunduracıoğlu, tecrübeli kalecinin başarılı bir bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini belirtti ve gidişata göre tedavisini planlayacaklarını söyledi.
Fenerbahçe'nin kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Liv Hospital'da bel fıtığı ameliyatı geçiren Volkan Demirel'in sağlık durumuyla ilgili Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalar yaptı. Volkan'ın bir süredir bu rahatsızlığı çektiğini, bu yüzden cerrahi tedaviye başvurduklarını ifade eden Kunduracıoğlu, tecrübeli kalecinin başarılı bir bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini belirtti ve gidişata göre tedavisini planlayacaklarını söyledi.