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Fenerbahçe’nin Kaderi Nani!

Fenerbahçe ile UEFA arasında yapılan anlaşma ile birlikte Fenerbahçe Nani’den elde ettiği kar oranı kadar transfer bütçesi ayırabilecek. Şimdiden gelen 20 milyon Euro’luk teklif ret edildi.

Fenerbahçe’nin Kaderi Nani!

Fener’in kader adamı Nani... Sezon başında Manchester United’dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Portekizli futbolcuya, devre arasında Çinliler 20 milyon Euro gibi astronomik bir teklif yapmış, Sarı-Lacivertli yönetim ise bu rakamı geri çevirmişti. Ancak bu hafta itibariyle işler değişti.

Performans açısından bekleneni veremeyen Portekizli futbolcu, maddi açıdan Fenerbahçe’nin kurtarıcısı olabilir! UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşması gereği, Sarı-Lacivertliler bu transfer döneminde ancak oyuncu satışından elde ettiği gelir kadar yeni oyuncu alabilecek.

Bu nedenle hem gözden çıkarılan hem de piyasası olan isimlerden Nani, kulüp kasasına bırakacağı parayla, Fenerbahçe Yönetimi’nin elini bir hayli güçlendirebilir.

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