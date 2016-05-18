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Fenerbahçe’nin Jose Mourinho Görüşmesi!
Aziz Yıldırım bu yıl Beşiktaş’a son anda kaptırılan şampiyonluk sonrasında teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmek istediğini belirtti.
18 Mayıs 2016 Çarşamba 12:28
Kaçan şampiyonluktan sonra yeni sezonun planlarını daha kararlı ve iddialı yapan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın aklındaki yeni teknik direktörün dünyaca ünlü Jose Mourinho olduğu ortaya çıktı.
Yakın geçmişte yıldız futbolculara bonservis ve yıllık ücretleri dikkate alındığında servet ödeyen Yıldırım'ın bu kez asıl yatırımı teknik direktöre yapmakta karar kıldığı öğrenildi. Chelsea'den ayrıldıktan sonra şu ana kadar hiçbir takıma imza atmayan 53 yaşındaki hoca için Fenerbahçe'nin patronunun yıllık 15 milyon Euro'yu (50 milyon TL) gözden çıkardığı ileri sürüldü.
TARTIŞILMAZ KARİYER
Mourinho isminin yaratacağı büyük rüzgarla sponsorluklarda da gelir artışı planlayan Aziz Yıldırım'ın, önümüzdeki günler için Portekizli hocanın menajerinden randevu istediği gelen haberler arasında.
Kariyerinde İngiltere, İspanya, İtalya ve Portekiz'de lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi zaferleri bulunan Mourinho'nun Fenerbahçe'den gelecek olan sürpriz teklife ne yanıt vereceği merak konusu. Zira, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu yanıta göre teknik direktör planlamasına şekil verecek.
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