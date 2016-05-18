Fenerbahçe’nin Jose Mourinho Görüşmesi!

Yakın geçmişte yıldız futbolculara bonservis ve yıllık ücretleri dikkate alındığında servet ödeyen Yıldırım'ın bu kez asıl yatırımı teknik direktöre yapmakta karar kıldığı öğrenildi. Chelsea'den ayrıldıktan sonra şu ana kadar hiçbir takıma imza atmayan 53 yaşındaki hoca için Fenerbahçe'nin patronunun yıllık 15 milyon Euro'yu (50 milyon TL) gözden çıkardığı ileri sürüldü.

TARTIŞILMAZ KARİYER

Mourinho isminin yaratacağı büyük rüzgarla sponsorluklarda da gelir artışı planlayan Aziz Yıldırım'ın, önümüzdeki günler için Portekizli hocanın menajerinden randevu istediği gelen haberler arasında.

Kariyerinde İngiltere, İspanya, İtalya ve Portekiz'de lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi zaferleri bulunan Mourinho'nun Fenerbahçe'den gelecek olan sürpriz teklife ne yanıt vereceği merak konusu. Zira, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu yanıta göre teknik direktör planlamasına şekil verecek.