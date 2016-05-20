Fenerbahçe’nin 11 Transferi 4.Yıldıza Yetmedi

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan ve kadrosunu 11 transfer le güçlendiren sarı-lacivertliler, sezonu ikinci sırada tamamladı. En son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda alan Fenerbahçe , geçen yıl Galatasaray ’a bu sezon da Beşiktaş’a şampiyonluğu kaptırdı.

Sezonu Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde 74 puanla tamamlayan Fenerbahçe, üst üste ikinci kez Süper Lig’i ikinci sırada bitirdi. Sarı-lacivertliler son 7 sezonda 5. kez ikincilikle sezonu tamamladı.

Harcamalar karşılıksız kaldı

Fenerbahçe’nin sezon başında izlediği transfer politikası şampiyonluk için yeterli olmadı.

Robin van Persie, Luis Nani, Simon Kjaer gibi yıldızların yanı sıra, Brezilya’dan Josef de Souza ile Türkiye’de başarılı bir sezon geçiren Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Volkan Şen ve Jose Fernandao’yla kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, transfere yaklaşık 41 milyon avro harcadı.

Sarı-lacivertlilerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdiği bonservis ücretlerinde Josef de Souza 8 milyon avro, Simon Kjaer 7 milyon 650 bin avro, Ozan Tufan 7 milyon avro ve Luis Nani 6 milyon avro bedele sahip. Fenerbahçe, 6 milyon avrodan düşük bedelleri KAP’a bildirmezken, basına yansıyan ücretlere göre Van Persie’ye 5 milyon 500 bin avro, Fernandao’ya 3 milyon 400 bin avro, Volkan Şen’e 2 milyon 500 bin avro, Şener Özbayraklı için ise 1 milyon 500 bin avro bonservis parası verildi.

Robin Van Persie, Jose Fernandao, Şener Özbayraklı ve Volkan Şen’in bonservis bedelleri resmi olarak açıklanmazken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ozan’ın transferlerinden önce kulübün yüksek divan kurulu toplantısında toplam 34,5 milyon avro bonservis bedeli ödediklerini duyurmuştu. Bursaspor’dan 7 milyon avroya transfer edilen Ozan’dan sonra bu rakam 41,5 milyon avroya ulaştı. Sarı-lacivertliler, kiralık olarak kadrosuna kattığı Liverpool’dan Lazar Markovic ile Fabiano Ribero ve Abdoulaye Ba’dan da istediği verimi alamadı.

4. yıldıza rötar

Ligi zirvede tamamlayamayan Fenerbahçe, 4. yıldız hayalini gelecek sezona bıraktı.

Bir önceki sezon ilk kez 4. yıldızı takmak için Galatasaray’la mücadeleye giren sarı-lacivertliler, ligi ikinci bitirmiş ve şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.

Ligde şu ana dek 19 şampiyonlukla 3 yıldızı bulunan sarı-lacivertli ekip, 20. şampiyonlukla gelecek 4. yıldız hedefini bu sezon da gerçekleştiremedi.

74 puana takıldı

Fenerbahçe son 3 sezonu da 74 puanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Ersun Yanal’la 2013-2014 sezonunda topladığı bu puan şampiyonluk için yeterli oldu. Geçen sezon İsmail

Kartal, bu sezon ise Vitor Pereira’yla aynı puana ulaşan Fenerbahçe, ikincilikle yetindi.

Torku Konyaspor maçı kırılma anı oldu

Fenerbahçe için Süper Lig’in 27. haftasındaki Torku Konyaspor yenilgisi adeta kırılma anı oldu.

Şampiyonluk yolunda ipleri elinde tutan ve o hafta itibarıyla kalan maçları kazanması durumunda ligi zirvede bitirecek olan Fenerbahçe, Konya’da beklemediği bir yenilgi aldı. Rakibine 2-1 yenilerek avantajı Beşiktaş’a kaptıran sarı-lacivertliler, daha sonra da Galatasaray’la berabere kalarak yarışın oldukça uzağında kaldı.

Avrupa’da da istenilen olmadı

UEFA Avrupa Ligi’nde finali hedefleyen Fenerbahçe, bu kupaya da beklediğinden erken veda etti.

Sezon UEFA Şampiyonlar Ligi parolasıyla başlayan sarı-lacivertli takım, ön elemede Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e elendi ve yeni hedefini UEFA Avrupa Ligi olarak belirledi. Bu kulvarda başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, çeyrek finalin kapısından döndü. UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Portekiz’in Braga takımını ilk maçta İstanbul’da 1-0 yenen sarı-lacivertliler, deplasmanda 4-1

kaybederek Avrupa macerasını da sonlandırdı.

Van Persie krizi yaşandı

Fenerbahçe’de bu sezon en fazla konuşulan konu teknik direktör Vitor Pereira’nın Hollandalı yıldız Van Persie’yi verdiği süre oldu. Sezon başından mart ayına kadar bu ikili arasında yaşanan gerginlikler basına yansıdı. Pereira oyuncusunun hazır olmadığını savunurken, Van Persie yeteri kadar forma şansı bulamadığı konusunda serzenişte bulundu. Van Persie’nin ilk 11’de başladığı maçlarda 90 dakika sahada kalmasına izin vermeyen Pereira, son 12 haftada bu kararından vazgeçti. Ligin son 12 haftalık bölümünde Pereira, oyuncusuna diğer forveti Fernandao’ya göre daha fazla şans tanıdı.

Caner Erkin kadro dışı kaldı

Fenerbahçe’de bu sezonun en büyük kriz, Caner Erkin’le teknik direktör Vitor Pereira arasında Galatasaray derbisi öncesi yaşanan sıkıntı oldu. Bu sezon genellikle sol bekte Hasan Ali Kaldırım’a şans veren Pereira, 13 Nisan’da oynanan Galatasaray derbisinde de bu ismi oynatma kararı aldı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde kadronun açıklandığı toplantıda Caner Erkin,

ilk 11’de olmadığını görünce teknik direktörüne tepki verdi. İkili arasında yaşanan gerginlikten sonra Caner Erkin süresiz kadro dışı kaldı. Bu ayın sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu, ligin geri kalan 6 maçında kadroya alınmadı.

Tek hedef Türkiye Kupası

Fenerbahçe, büyük umutlarla girdiği sezonu kupasız kapatmamak için Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, 26 Mayıs Perşembe günü kupanın finalinde

Antalya’da Galatasaray’la karşılaşacak.