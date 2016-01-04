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Fenerbahçelilere Lazar Markovic sürprizi

Liverpool'dan kiralanan Lazar Markovic Jürgen Klopp'un gelmesinin ardından forma şansı iyice azaldı, yönetime satılması konusunda görüş bildien teknik adamın ardından taraftarlar arasındada istenmeyen adam ilan edildi

Fenerbahçelilere Lazar Markovic sürprizi

 Liverpool'un hocası Jürgen Kloop, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Lazar Markovic için Ada ekibinin yönetimine "Satabilirsiniz" raporu sundu.

TARAFTAR DA İSTEMİYOR

İngiliz taraftarlar da Sırp yıldızın gelecek sezon da başka kulüpte oynamaya devam etmesi yönünde görüş belirtiyor. Liverpool taraftar sitesinin yaptığı analizde, Kloop'un Markovic'i kadroya dahil etmesinin henüz erken olduğu ifade edildi.

"DAHA İYİ ALTERNATİFLERİMİZ VAR"

Yapılan yorumlarda, "Daha iyi alternatiflerimiz var. Fenerbahçe'nin Markovic'i biraz daha kadroda tutması bizim için iyi olacak" ifadeleri kullanıldı.

(Kaynak: Fotomaç)
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