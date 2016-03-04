Fenerbahçeli yıldızdan şampiyonluk açıklaması!

Fenerbahçeli oyuncu Volkan Şen, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu çok istediklerini belirtti.



Fenerbahçe Gazetesi'nde röportajı yayımlanan Volkan Şen, sarı-lacivertli takımda forma giymenin hayali olduğunu ifade etti.

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takıma 4 yıl önce transferinin söz konusu olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nasip bu seneymiş. İyi ki buradayım. Fenerbahçe'ye uzun yıllar başarılı bir şekilde hizmet etmek istiyorum. Şampiyonluklar yaşamak en büyük hayalim. Fenerbahçe her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım. Bu yıl belki istediğimiz sonuçları alamadık ama daha önümüzde çok maç var ve bu sezon bu kadroyla şampiyon olmayı çok istiyoruz."

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri derbi maçta gol attığı için çok mutlu olduğunu anlatan Volkan Şen, "Kimse maçtan önce gol atacağını bilemez. Öyle bir hissim de yoktu. Bu nedenle böyle önemli bir maçta gol attığım için çok mutluyum. Gol attığım anı kelimelere dökemiyorum, anlatılmaz yaşanır. Takım arkadaşlarımın bana koşuşu, deliler gibi sevinmek, kısaca çok çok mutlu olmuştum" ifadelerini kullandı.

Volkan Şen, desteklerinden dolayı sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederek, "Geldiğim günden beri bana çok büyük destek oluyorlar. Saha içinde kendimi çok daha rahat hissettiriyorlar, onun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben de bunun karşılığı olarak sahadaki futbolumla cevap veriyorum. Sezon sonunda bu muhteşem taraftarla şampiyonluklar yaşamak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.