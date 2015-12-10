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Fenerbahçeli yıldız futbolcu teknik direktör oldu

Fenerbahçe'de forma giyen bir dönemim taraftarın sevgilisi haline gelen Deivid de Souza Brezilya'nın Cruzeiro takımının teknik direktörü oldu

Fenerbahçeli yıldız futbolcu teknik direktör oldu
 Fenerbahçe'de forma giyen bir dönemim taraftarın sevgilisi haline gelen Deivid de Souza Brezilya'nın Cruzeiro takımının teknik direktörü oldu
Sarı-lacivertli kulüpte, 4 sezon forma giyen Brezilyalı futbolcu Deivid de Souza, aktif futbol yaşantısını geçtiğimiz yıl noktalamıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro’da Vanderlei Luxemburgo’nun yardımcısı olarak görev görev alan 36 yaşındaki teknik adam, Cruzeiro’nun Luxemburgo ile yollarını ayırmasının ardından Menezes’in yardımcılığını yapmaya devam etti. Sezonun bitimiyle Menezes’in Brezilya ekibiyle yollarını ayırmasıyla teknik direktörlük koltuğuna Deivid de Souza getirildi. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan mavi-beyazlı ekip, bu sezonu ise 8. sırada tamamlayarak beklentilerin altında kalmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBrezilyaDeivid De SouzaCruzeiro
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