Fenerbahçeli yıldız futbolcu teknik direktör oldu

Sarı-lacivertli kulüpte, 4 sezon forma giyen Brezilyalı futbolcu Deivid de Souza, aktif futbol yaşantısını geçtiğimiz yıl noktalamıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro’da Vanderlei Luxemburgo’nun yardımcısı olarak görev görev alan 36 yaşındaki teknik adam, Cruzeiro’nun Luxemburgo ile yollarını ayırmasının ardından Menezes’in yardımcılığını yapmaya devam etti. Sezonun bitimiyle Menezes’in Brezilya ekibiyle yollarını ayırmasıyla teknik direktörlük koltuğuna Deivid de Souza getirildi. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan mavi-beyazlı ekip, bu sezonu ise 8. sırada tamamlayarak beklentilerin altında kalmıştı.