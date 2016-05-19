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Fenerbahçe’li Van Persie: “Sivasspor Maçına Gitmek İstemiyorum”
Bu yıl istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe’de krizler devam ediyor, sarı lacivertli kulübün tecrübeli oyuncusu Van Persie iddialara göre Sivasspor maçına gitmek istemediğini yönetime belirtmiş. Van Persie krizi hakkında tüm detaylar haberimizde.
19 Mayıs 2016 Perşembe 21:14
Fenerbahçe'nin bu sezon en çok başını ağrıtan olaylardan biri olan Pereira-Van Persie krizi ligin son haftasında tekrar hortladı. Hollandalı yıldız, Sivas'a götürülen 18 kişilik maç kadrosunda yer almasına rağmen karşılaşmanın esame listesine yazılmadı. Van Persie'nin yokluğu nedeniyle Fenerbahçe'de sahaya çıkan 11 dışında, kulübede 6 oyuncu yer aldı.
Van Persie'nin, Sivas'a götürülmesine rağmen maç kadrosunda yer almaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İşin aslı kısa sürede ortaya çıktı.
Pereira'dan son dakika golü!
Hafta başından bu yana ağrıları olan Robin van Persie'nin, Sivasspor ile deplasmanda oynanacak futbol maçında oynamak istemediğini teknik heyete ilettiği ancak bu talebin kabul görmediği öğrenildi. İddiaya göre, Van Persie Sivas'a gitmek istemediğini Pereira'ya İstanbul'da iletti ancak Portekizli teknik adam son dakikada Hollandalı'yı da Sivas kafilesine dahil etti.
Bu gelişmeden hoşnut kalmayan Van Persie'nin Sivasspor'la oynanacak maç öncesi yapılan toplantıda ağrılarının geçmediğini Pereira'ya ilettiği ve oynayamayacağını söylediği ileri sürüldü.
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