Fenerbahçe’li Teknik Adam Pereira Portoya Gidebilir!

Tüm bu belirsizlik içinde Fransız basınından önemli bir iddia geldi. France Football dergisinin haberine göre Porto kulübü Başkanı Pinto da Costa, bundan yaklaşık 1 ay önce Pereira’yla iletişime geçerek onu yeni sezon da takımın başında görmek istediğini iletti.

Haberde Pereira’nın Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası finalinden önce herhangi bir karar vermeyeceği belirtilirken geri dönmek için bazı şartları olduğu vurgulandı. Buna göre Portekizli, transferlerde son söze sahip olmak istiyor.

İşin Fenerbahçe yönüne de değinen France Football, başkan Aziz Yıldırım’ın Pereira’nın kalması yönünde bir karar almayacağını yazdı.

Sezona Julien Lopetegui yönetiminde başlayan Porto alınan kötü sonuçların ardından takımın başına Jose Peseiro'yu getirmişti. Fakat o da kötü gidişe engel olamadı ve Porto ligi üçüncü sırada bitirdi.