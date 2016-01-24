Fenerbahçeli taraftarlardan şok Sefa Kalya protestosu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın öncesinde futbolculara protesto şoku yaşandı.

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler lideri Sefa Kalya, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Kalya’nın ölümü sonrası başsağlığı dilemeyen Fenerbahçeli futbolcular ise tepkiyle karşılandı.

Maç öncesi futbolcuları tribüne çağırmayan sarı lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel’e de tepki gösterdi. Demirel, son şampiyonluk kutlamasında, Genç Fenerbahçeliler grubunun olduğu tribünü ima ederek takım arkadaşlarına “oraya gitmiyoruz” şeklinde seslenmiş ve bu tepkiyle karşılanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile araları bozuk olan Genç Fenerbahçeliler grubu lideri Kalya için çelek gönderen Arda Turan lehine tezahüratlar yapıldı.

Öte yandan Okul Açık tribününde Sefa Kalya için koreografi yapıldı.