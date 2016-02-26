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Fenerbahçeli taraftarlara müjdeli haber

Fеnеrbаhçе'nin Avrupa Ligi'ndеki kаlаn mаçlаrı, Avrupa'da bаşkа tеmsilcimiz kаlmаdığı için Tivibu'nun yаnı sıra TRT'dеn de cаnlı yаyınlаnаcаk

Fenerbahçeli taraftarlara müjdeli haber

 Lokomotiv Moskova'yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'den futbolseverlere müjdeli haber var. Galatasaray'ın Lazio karşısında havlu atmasıyla bu kupadaki tek Türk temsilcisi unvanını alan Sarı-Lacivertlilerin maçları artık açık kanaldan izlenebilecek. Kurala göre, Avrupa Ligi'nde birden fazla takım olmadığı sürece maçları açık kanalların yayınlama hakkı bulunuyor.

İKİ KANAL BİRDEN YAYINLAYACAK

Böylece Fenerbahçe'nin son 16 turundaki iki karşılaşması ve yoluna devam ederse diğer maçları, Tivibu'nun dışında TRT'den de canlı yayınlanacak. Öte yandan önümüzdeki turdaki rövanş karşılaşmasını 17 Mart'ta oynayacak Fenerbahçe, tıpkı bu turdaki Beşiktaş derbisi gibi yine 20 Mart'taki Galatasaray derbisi öncesinde de Avrupa mücadelesi verecek.
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