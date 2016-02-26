Fenerbahçeli taraftarlara müjdeli haber

Lokomotiv Moskova'yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'den futbolseverlere müjdeli haber var. Galatasaray'ın Lazio karşısında havlu atmasıyla bu kupadaki tek Türk temsilcisi unvanını alan Sarı-Lacivertlilerin maçları artık açık kanaldan izlenebilecek. Kurala göre, Avrupa Ligi'nde birden fazla takım olmadığı sürece maçları açık kanalların yayınlama hakkı bulunuyor.
Lokomotiv Moskova'yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'den futbolseverlere müjdeli haber var. Galatasaray'ın Lazio karşısında havlu atmasıyla bu kupadaki tek Türk temsilcisi unvanını alan Sarı-Lacivertlilerin maçları artık açık kanaldan izlenebilecek. Kurala göre, Avrupa Ligi'nde birden fazla takım olmadığı sürece maçları açık kanalların yayınlama hakkı bulunuyor.