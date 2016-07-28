Fenerbahçeli taraftarlar galibiyete rağmen o ismi topa tuttu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kaleci konusundaki kararını son anda verdi.



TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ



Fabiano'nun sakatlığının tam olarak geçmemesi nedeniyle teknik heyet riske girmek istemedi ve altyapıdan yetişen Ertuğrul'u görevlendirdi. 26 yaşındaki kaleci goldeki hatasıyla sırıttı.



Taraftarlar, hem statta hem de sosyal medyada Ertuğrul'a büyük tepki gösterdi.



Öte yandan transferi ve tatil nedeniyle takıma en son katılan isim olan Skrtel, El Faisaly karşılaşmasının ardından ilk resmi maç olan Monaco maçına da 11'de başladı.



Portekizli hoca, ikili forvetin arkasındaki isim için tercihini ise Salih Uçan'dan yana kullandı. Pereira maça kontrollü başlama isteği nedeniyle Salih'i tercih etti, Aatif'ı ise 70. dakikada Emenike'nin yerine sahaya sürdü.