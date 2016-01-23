Fenerbahçeli Nihat Özdemir'in acı günü

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi, TFF Başkanvekili ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in eşi Gülseren Özdemir, Amerika'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi, TFF Başkanvekili ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in eşi Gülseren Özdemir, Amerika'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.