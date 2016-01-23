Fenerbahçeli Nihat Özdemir'in acı günü

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi, TFF Başkanvekili ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in eşi Gülseren Özdemir, Amerika'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.



FENERBAHÇE'DEN TAZİYE MESAJI

Fenerbahçe'nin, resmi sitesinden yayınladığı başsağlığı açıklaması şöyle; 'Kulübümüzün uzun yıllar 2. başkanlığını yapan, 4654 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Sayın Nihat Özdemir'in kıymetli eşi Sayın Gülseren

Özdemir'in, Amerika'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle

öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Gülseren Özdemir'e Allah'tan rahmet, başta Özdemir Ailesi olmak üzere merhumenin tüm ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Merhumumenin cenaze töreni ile ilgili bilgiler daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır."