Fenerbahçeli Nani ve Kjaer Açıkladı!

Başakşehir ’e 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışına havlu atmıştı. Bu karşılaşmada oyundan çıkan

, sinirinden soyunma odasında önüne ne geldiyse tekmelemiş,

ise maçtan sonraki açıklamasında, “Takım olamadık” ifadelerini kullanmıştı. Karşılaşmanın iki olay adamı, dünkü idmanda yer almadı. Her iki futbolcunun da, “Ağrılarımız var. Antrenman da çıkmayıp, dinlenmek istiyoruz” dedikleri öğrenildi. Öğrencilerinin bu sürpriz çıkışına şaşıran

, bu talebi kabul etti.

Simon Kjaer’in adı uzun süredir

ile anılıyor. Danimarkalı futbolcunun, Pereira ile yaşanan son krizden sonra ayrılmaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Nani ise menajeri aracılığıyla bir süredir

ile görüşme halinde. Portekizli oyuncu eğer İspanyol ekibiyle anlaşırsa, sözleşmesindeki özel madde gereği 8 milyon Euro’ya transfer bitecek.

Dün gerçekleştirilen antrenmanda, önceki gün takımdan ayrı çalışan Bruno Alves, arkadaşlarına katıldı. Taktik ve teknik ağırlıklı gerçekleştirilen idmanda futbolcular yine moralsizdi. Oyuncular, pas çalışması ve yan top organizasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.