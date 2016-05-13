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Fenerbahçeli Nani ve Kjaer Açıkladı!

Fenerbahçe Başakşehir maçında çok konuşulan iki isim Nani ve Kjaer açıklamada bulundu. Neden antrenmana çıkmıyorsunuz sorusuna ikili “Ağrılarımız var dedi.”

Fenerbahçeli Nani ve Kjaer Açıkladı!
Fenerbahçe, Başakşehir’e 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışına havlu atmıştı. Bu karşılaşmada oyundan çıkanSimon Kjaer, sinirinden soyunma odasında önüne ne geldiyse tekmelemiş, Nani ise maçtan sonraki açıklamasında, “Takım olamadık” ifadelerini kullanmıştı. Karşılaşmanın iki olay adamı, dünkü idmanda yer almadı. Her iki futbolcunun da, “Ağrılarımız var. Antrenmanda çıkmayıp, dinlenmek istiyoruz” dedikleri öğrenildi. Öğrencilerinin bu sürpriz çıkışına şaşıranVitor Pereira, bu talebi kabul etti.



Transfer iddiaları bitmiyor



Simon Kjaer’in adı uzun süredir Chelsea ile anılıyor. Danimarkalı futbolcunun, Pereira ile yaşanan son krizden sonra ayrılmaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Nani ise menajeri aracılığıyla bir süredir Atletico Madrid ile görüşme halinde. Portekizli oyuncu eğer İspanyol ekibiyle anlaşırsa, sözleşmesindeki özel madde gereği 8 milyon Euro’ya transfer bitecek.



Alves takıma katıldı



Dün gerçekleştirilen antrenmanda, önceki gün takımdan ayrı çalışan Bruno Alves, arkadaşlarına katıldı. Taktik ve teknik ağırlıklı gerçekleştirilen idmanda futbolcular yine moralsizdi. Oyuncular, pas çalışması ve yan top organizasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
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FenerbahçeBaşakşehirAntrenmanNaniKjaer
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