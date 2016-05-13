Fenerbahçeli Nani ve Kjaer Açıkladı!

Transfer iddiaları bitmiyor
Simon Kjaer’in adı uzun süredir Chelsea ile anılıyor. Danimarkalı futbolcunun, Pereira ile yaşanan son krizden sonra ayrılmaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Nani ise menajeri aracılığıyla bir süredir Atletico Madrid ile görüşme halinde. Portekizli oyuncu eğer İspanyol ekibiyle anlaşırsa, sözleşmesindeki özel madde gereği 8 milyon Euro’ya transfer bitecek.
Alves takıma katıldı
Dün gerçekleştirilen antrenmanda, önceki gün takımdan ayrı çalışan Bruno Alves, arkadaşlarına katıldı. Taktik ve teknik ağırlıklı gerçekleştirilen idmanda futbolcular yine moralsizdi. Oyuncular, pas çalışması ve yan top organizasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.