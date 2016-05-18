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Fenerbahçe’li Markoviç Beşiktaş’ın Şampiyonluk Kutlamasında!

Fenerbahçe’li Lazar Markoviç geçtiğimiz gün Beşiktaş’lı Mario Gomez, Atiba ve Tosic ile beraber Kuruçeşme’de şampiyonluk yemeği yedi.

Fenerbahçe’li Markoviç Beşiktaş’ın Şampiyonluk Kutlamasında!

Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u 3-1 yendiği maçın sonrasında şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ta yıldızlar futbolcular Ricardo Quresma, Atiba Hutchinson, Mario Gomez ve Dusko Tosic ve önceki akşam Sunset’te eğlendi. Mekana akşam saatlerinde gelen Beşiktaş’lı futbolculardan, en erken çıkan isim Quaresma oldu. Kapının önüne kucağında çocuğu ile çıkan yıldız futbolcuya, eşi Dafne Santos ve akrabaları eşlik etti. Gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan çocuğu, babasının kucağından inerek annesine geçti. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Portekizli futbolcu yanına gelen hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇOK UZUN SÜREDİR SAKAT

Gecenin sürpriz bir ismi de vardı. Fenerbahçeli Lazar Markovic, vatandaşı Dusko Tosic ile birlikte mekana geldi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Sırp futbolcunun bu hareketine Sarı-Lacivertli taraftarların nasıl bir tepki göstereceği merak konusu. Markovic’in son derece rahat hareketleri de dikkatlerden kaçmadı.

KRAL GOMEZ’İN KEYFİ YERİNDE

Mekandan en son ayrılan isim, şampiyonluğa 26 golle en büyük katkıyı yapan Mario Gomez oldu. Sevgilisi Carina Wanzung ile mekana gelen dünyaca ünlü futbolcu, yemek sonrası kısa süreli eğlenceye katıldı.

INTER’Lİ PERİSİC DE YEMEKTEYDİ!

Gecede Markovic’in dışında bir sürpriz bir isim daha vardı… İtalyan devi Inter’de forma giyen Ivan Perisic de Beşiktaş’ın şampiyonluk yemeğinde yer aldı. Hırvat yıldız da Dusko Tosic’in misafiriydi.
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