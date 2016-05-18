Fenerbahçe’li Markoviç Beşiktaş’ın Şampiyonluk Kutlamasında!

Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u 3-1 yendiği maçın sonrasında şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ta yıldızlar futbolcular Ricardo Quresma, Atiba Hutchinson, Mario Gomez ve Dusko Tosic ve önceki akşam Sunset’te eğlendi. Mekana akşam saatlerinde gelen Beşiktaş’lı futbolculardan, en erken çıkan isim Quaresma oldu. Kapının önüne kucağında çocuğu ile çıkan yıldız futbolcuya, eşi Dafne Santos ve akrabaları eşlik etti. Gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan çocuğu, babasının kucağından inerek annesine geçti. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Portekizli futbolcu yanına gelen hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.





ÇOK UZUN SÜREDİR SAKAT

Gecenin sürpriz bir ismi de vardı. Fenerbahçe li Lazar Markovic , vatandaşı Dusko Tosic ile birlikte mekana geldi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Sırp futbolcunun bu hareketine Sarı-Lacivertli taraftarların nasıl bir tepki göstereceği merak konusu. Markovic’in son derece rahat hareketleri de dikkatlerden kaçmadı.

KRAL GOMEZ’İN KEYFİ YERİNDE