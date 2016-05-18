Fenerbahçe’li Markoviç Beşiktaş’ın Şampiyonluk Kutlamasında!

Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u 3-1 yendiği maçın sonrasında şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ta yıldızlar futbolcular Ricardo Quresma, Atiba Hutchinson, Mario Gomez ve Dusko Tosic ve önceki akşam Sunset’te eğlendi. Mekana akşam saatlerinde gelen Beşiktaş’lı futbolculardan, en erken çıkan isim Quaresma oldu. Kapının önüne kucağında çocuğu ile çıkan yıldız futbolcuya, eşi Dafne Santos ve akrabaları eşlik etti. Gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan çocuğu, babasının kucağından inerek annesine geçti. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Portekizli futbolcu yanına gelen hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u 3-1 yendiği maçın sonrasında şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ta yıldızlar futbolcular Ricardo Quresma, Atiba Hutchinson, Mario Gomez ve Dusko Tosic ve önceki akşam Sunset’te eğlendi. Mekana akşam saatlerinde gelen Beşiktaş’lı futbolculardan, en erken çıkan isim Quaresma oldu. Kapının önüne kucağında çocuğu ile çıkan yıldız futbolcuya, eşi Dafne Santos ve akrabaları eşlik etti. Gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan çocuğu, babasının kucağından inerek annesine geçti. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Portekizli futbolcu yanına gelen hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.