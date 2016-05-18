Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe’li Kadlec Sparta Prag’a Transfer Oldu!
Fenerbahçe’de bu yıl istenilen performansı veremeyen ve mayıs ayında sözleşmesi biten Michal Kadlec Sparta Prag’a transfer oldu.
18 Mayıs 2016 Çarşamba 12:13
Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti... Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag, sarı lacivertli takımın tecrübeli savunma oyuncusu Michal Kadlec'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.
Çek kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Kadlec'in 3 yıllık kontrat imzaladığı belirtildi.
Fenerbahçe, Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın asları arasında yer alan Kadlec'i 2013 yılında 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'den transfer etmişti.
Leverkusen'de 128 maça çıkan Kadlec, Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nda 63, Fenerbahçe'de ise 62 kez forma giydi.
"Ailem ve arkadaşlarımın fikirleri etkili oldu"
Michal Kadlec, "Sparta Prag'da yeniden oynamak için sabırsızlanıyorum, çok mutluyum. Prag'a dönme kararımda ailem ve arkadaşlarımın fikirleri etkili oldu. Bir gün buraya döneceğimi biliyordum. Kariyerimi bitirmek için Prag'a gelmedim. Hala yüksek performansla oynayabileceğimi göstermek için buradayım" açıklamalarında bulundu.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:FenerbahçeliSparta PragKadlecçek Cumhuriyeti
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.