Fenerbahçe’li Kadlec Sparta Prag’a Transfer Oldu!

Çek kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Kadlec'in 3 yıllık kontrat imzaladığı belirtildi.

Fenerbahçe, Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın asları arasında yer alan Kadlec'i 2013 yılında 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'den transfer etmişti.

"Ailem ve arkadaşlarımın fikirleri etkili oldu"

Michal Kadlec, "Sparta Prag'da yeniden oynamak için sabırsızlanıyorum, çok mutluyum. Prag'a dönme kararımda ailem ve arkadaşlarımın fikirleri etkili oldu. Bir gün buraya döneceğimi biliyordum. Kariyerimi bitirmek için Prag'a gelmedim. Hala yüksek performansla oynayabileceğimi göstermek için buradayım" açıklamalarında bulundu.

Leverkusen'de 128 maça çıkan Kadlec, Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nda 63, Fenerbahçe'de ise 62 kez forma giydi.