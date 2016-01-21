Fenerbahçeli Hakan Çinemre Gaziantepspor'da

Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Hakan Çinemre, sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a kiralandığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesini yenilediğini dile getiren Hakan Çinemre, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı;

"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIM"

"Fenerbahçe ile sözleşmemi uzatmış bulunmaktayım. Sezonun geri kalan kısmı için ise ligimizin güzide kulübü Gaziantepspor'la sezon sonuna kadar anlaştım. Sezon sonu daha hazır hale gelmek için Gaziantepspor'da terimin son damlasına kadar savaşacağım. Transferimde emeği geçen iki kulüp yöneticilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."