Fenerbahçeli futbolcular paylaşılamıyor

Çin kulübü Shanghai Shenhua Başkanı Bruce Zhou'nun bugün oynanacak Eskişehirspor-Fenerbahçe maçını tribünden izleyeceği öğrenildi. Dün ortaya atılan bu iddia futbol dünyasında büyük merak uyandırdı.



100 MİLYON DOLARI GÖZDEN ÇIKARDILAR

Hürriyet'te yer alan habere göre; Çinlilerin F.Bahçeli Nani, Van Persie ve Fernandao için 100 milyon dolar vermek için hazırlandığı konusu bir dedikodu olarak kulislerde dolaşıyor. Sarı lacivertlilere bu konuda resmi bir teklif ulaşmasa da F.Bahçe'nin böyle bir teklif karşısında ne yapacağı merak konusu.

TARAFTAR VE YENİ STAT ETKİSİ

Yetkililerin Türkiye'de bir kulüp satın almak istediği ise çok sık dile getiriliyor. Bu kulübün Eskişehirspor olabileceği de dillendirilen konulardan bir tanesi. Taraftar gücü ve yeni yapılacak stadyumu ile Eskişehirspor'un Çinliler için ideal bir kulüp olabileceği de söyleniyor.