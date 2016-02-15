Fenerbahçeli futbolcular Lokomotiv Moskova karşılaşmasına hazır!

Ülker Stadı'nda yarın oynanacak Fenerbahçe ile Lokomotiv Moskova arasındaki karşılaşma için hazırlanan "maç günlüğü" kitapçığına konuşan futbolcular, ilk maçta avantajlı skor yakalamak istediklerini belirtti.



Lokomotiv Moskova'nın gücünü bildiklerini aktaran Brezilyalı futbolcu De Souza, şunları kaydetti:

"Rakibimiz, Beşiktaş ve Sporting Lizbon'u geride bırakarak buraya geldiler ama bu maçı kazanabilecek her türlü imkan bizim elimizde. Biz kendi sahamızdaki maçtan galibiyetle ayrılmak ve bu turu geçmek için hayatımızı ortaya koyacağız. Avrupa Ligi'nde bir sonraki turu çok istiyoruz, bu nedenle maçın sonuna kadar tüm taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Onların da desteğiyle bu turu geçeceğimizden eminiz."

Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ozan Tufan da maçın önemine dikkati çekerek, "Bu maç bizim için çok önemli, turu geçmek için bu maçı kazanmamız lazım. Avrupa Ligi'nde hedeflerimiz var. İnşallah ilk maçımızı farklı kazarız. Rusya deplasmanından da iyi bir skorla ayrılıp bir üst tura yükseliriz. Bu maçta da her zaman olduğu gibi taraftarlarımız bizi yine yalnız bırakmasınlar, desteklerini sürdürsünler" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım ise Moskova'ya iyi bir skorla gitmek istediklerini aktararak, "İlk maçı iç sahamızda oynadığımız için daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle inşallah ilk maçta iyi bir skor alarak Rusya’ya gideriz. Avrupa Ligi bizim için çok önemli. Avrupa’da başarıya odaklıyız. Onun için Avrupa Ligi bizim için çok önemli. Avrupa’da başarıya odaklıyız. Taraftarımıza bu mutluluğu yaşatmak için onların da desteği ile iyi bir performansla bu turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.