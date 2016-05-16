Fenerbahçe’li Alves’in Kadro Dışı Kalma Sebebi Ortaya Çıktı!

Gençlerbirliği maçından önceki son iki antrenman da moralsiz görünen Alves'in cuma günü Pereira ile bir konuda fikir ayrılığına düştüğü ve tartıştıkları öğrenildi.

Bir gün sonraki cumartesi idmanında ise Uygar Mert Zeybek'e sert giren Alves, takım arkadaşlarının tepkisini çekti. Alves'in, Uygar'a çok sert biçimde girmesi sonucu genç oyuncu yerden kalkamadı. Portekizliye antrenman sahasındaki tepki daha da arttı. Takım arkadaşları Alves'in sakin olmasını isterken, stoper oyuncu daha da agresifleşti.

Doktorlar hemen müdahale ederken, sahadaki arkadaşları ilk başta Uygar'ın ayağının kırıldığını düşündü. Yapılan müdahale sonrası Uygar'ın hastaneye götürülerek MR'ı çekildi. Kemikte çatlak da olabileceği şüphesi sonrasında film sonuçlarına göre Uygar'ın ayak yan bağlarının koptuğu anlaşıldı. Genç oyuncunun ayağı alçıya alındı.