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Fenerbahçe’li Alves’in Kadro Dışı Kalma Sebebi Ortaya Çıktı!
Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Bruno Alves geçtiğimiz gün yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Alves takım arkadaşı Uygar Mert Zeybek’e antrenman sırasında sert müdahalede bulunmuş ve Mert’in bacağı alçıya alınmış, Alves bu yüzden kadro dışı bırakılmış. Detaylar haberimizde.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 18:58
Fenerbahçe şampiyonluk treninin kaçmasıyla beraber gergin günler yaşarken, Bruno Alves'in kadro dışı kalmasının nedeni daha da netleşti.
Gençlerbirliği maçından önceki son iki antrenmanda moralsiz görünen Alves'in cuma günü Pereira ile bir konuda fikir ayrılığına düştüğü ve tartıştıkları öğrenildi.
Bir gün sonraki cumartesi idmanında ise Uygar Mert Zeybek'e sert giren Alves, takım arkadaşlarının tepkisini çekti. Alves'in, Uygar'a çok sert biçimde girmesi sonucu genç oyuncu yerden kalkamadı. Portekizliye antrenman sahasındaki tepki daha da arttı. Takım arkadaşları Alves'in sakin olmasını isterken, stoper oyuncu daha da agresifleşti.
Doktorlar hemen müdahale ederken, sahadaki arkadaşları ilk başta Uygar'ın ayağının kırıldığını düşündü. Yapılan müdahale sonrası Uygar'ın hastaneye götürülerek MR'ı çekildi. Kemikte çatlak da olabileceği şüphesi sonrasında film sonuçlarına göre Uygar'ın ayak yan bağlarının koptuğu anlaşıldı. Genç oyuncunun ayağı alçıya alındı.
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