Fenerbahçe'den Falcao'ya yarım sezon için servet

Fenerbahçe, bonservisi Monaco'da bulunan Falcao'yu kiralamak için Fransız kulübüne kiralama talebinde bulundu. Bununla birlikte Kolombiyalı yıldıza da yarım sezon için 2.5 milyon garanti para vermeyi teklif etti.



"GELİN ALIN"

Sarı Lacivertliler, Falcao için düğmeye bastı. Chelsea , Monaco'ya "Falcao'yu geri alın" dedi. Yıllık 8 milyon Euro kazanan Kolombiyalı oyuncunun maliyetinden kurtulmak isteyen Fransız kulübü Fenerbahçe'ye "İstiyorsanız size kiralayabiliriz" dedi. Bunun üzerine Sportif Direktör Terraneo, tatil için gittiği İtalya'dan dün Fransa'ya geçti.

YARIM SEZON İÇİN 2.5 MİLYON EURO

Falcao'yu 1.5 yıllığına kiralayabileceklerini Monaco'ya ileten Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuya da yarım sezonluğuna 2.5 milyon Euro, önümüzdeki sezon için de 5 milyon Euro önerdi. Monaco'ya da "Bizde üst limit 5 milyon Euro. Falcao'ya yıllık ücretinin farkını siz ödeyin" dedi. Monaco'ya da 1.5 sezon kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro teklif etti.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİLER

Fransız kulübü teklifi düşünmek için bir kaç gün süre istedi. Fox Sport, önceki günkü yayınında Kolombiyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin çok yakın olduğunu duyurdu.

(Kaynak: Takvim)