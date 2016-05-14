Fenerbahçe'de yönetim yeni sezon için bütçe hazırlığına başladı. Sarı Lacivertli yönetim takımdan ayrılacak oyunculardan yaratılacak kaynağı transfer bütçesi olarak belirleyecek. Transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlayan yönetim, oyuncularına gelecek teklifleri, gelecek sezonun bütçesini oluşturmak için de mercek altına alacak.
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Fenerbahçe'de Transfer Planı Tamam
Sarı Lacivertli ekipte, gelecek sezon için transfer planının hazır olduğunu Başkan Aziz Yıldırım duyurdu. Kulübün nasıl bir taktik izleyeceğine değinen Yıldırım, bütçe oluşturulması için tekliflerin değerlendirileceğini vurguladı.
14 Mayıs 2016 Cumartesi 17:46
Takımda sözleşmesi biten ve gönderilmesine karar verilen oyuncuların yanı sıra, gelen bonservis tekliflerinin de titizlikle değerlendirileceği ve senelik maliyetler doğrultusunda yeni sezonun bütçesinin şekilleneceği gelen haberler arasında.
Yönetim iç ve dış transfer görüşmelerine başlamak için ise Türkiye Kupası finalini bekliyor. Bu sezonki performans ve sonuçtan memnun olmayan sarı lacivertli yönetimin takımda köklü değişiklikler yapması bekleniyor.
Fenerbahçe Yönetimi'nin öncelikle takım olamama olgusu üzerinde durdukları ve buna sebebiyet veren her kim olursa olsun yolları ayıracağı bildirildi.
Yönetimin hem teknik heyetten, hem de takım kaptanlarından ayrıntılı görüş isteyeceği ve sorunun temeline inerek değişimi başlatacağı ifade ediliyor.
Türkiye Kupası finalinde ezeli rakipleri Galatasaray karşısında mutlak zafer bekleyen Fenerbahçe Yönetimi'nin, kupa finalinden çıkacak olumsuz bir sonuç durumunda ise tutumlarını daha da sertleştirmeleri bekleniyor.
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